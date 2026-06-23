Călin Donca, primele declarații după ce a fost surprins cu Patricia de la Casa Iubirii: ”Știam doar că a fost Miss România în 2024”

Călin Donca rupe tăcerea după imaginile care au făcut valuri! Apariția lui Călin Donca alături de Patricia Pruneanu într-un club de fițe a stârnit imediat speculații. Imaginile publicate recent au alimentat numeroase comentarii, însă afaceristul susține că realitatea este cu totul alta. La Dan Capatos Show, acesta a explicat cum a ajuns să stea de vorbă cu fosta concurentă de la Casa Iubirii. Vezi totul în exlcusivitate pe CANCAN.ro!

Donca a mărturisit că a rămas surprins să vadă că o discuție de câteva minute a devenit subiect de presă. Mai mult, acesta ne-a spus că întâlnirea a fost întâmplătoare și că interesul său nu a avut nicio legătură cu presupusele scenarii vehiculate online. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mă bucur că s-au rezolvat toate problemele din țara aceasta și singura care e de interes major sunt eu. Am stat vreo cinci ore în club și am vorbit zece minute cu această domnișoară. Au considerat că din toate problemele pe care le are această țară trebuie pus accentul pe asta.”

Întrebat despre presupusa apropiere dintre el și Patricia Pruneanu, Călin Donca a declarat că nu știa aproape nimic despre tânără. Afaceristul a aflat chiar din articolul apărut ulterior că aceasta participase la Casa Iubirii.

„Din articolul vostru am aflat că a fost la Casa Iubirii. Știam doar că a fost Miss România în 2024 și am întrebat-o exact despre treaba asta. Am și eu două fete mari și am întrebat-o cum a reușit, dacă a ajutat-o cu ceva experiența respectivă. Nicidecum n-am întrebat-o alte subtilități sau să-i fac alte propuneri. Nu știu, sunt multe de vorbit și de arătat, dar dacă eu vorbesc cu cineva este subiect de ziar. Ce să zic? Mă bucur. Înseamnă că nu mai avem probleme cu inflația și cu toate celelalte. Fiecare gândește cum este.”

Pe lângă apariția cu frumoasa brunetă, afaceristul a făcut furori și cu modul în care a ajuns la club. Se pare că Donca nu a ajuns pe litroal oricum, cu cu elicopterul.

„Nu am atras atenția cu elicopterul. A fost pus jos mult departe de Nuba. Nu am ieșit în evidență că am venit cu el. Puteam să aterizez mult mai aproape, dar nu asta a fost intenția.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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