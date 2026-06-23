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Ce a făcut soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost surprins în compania Patriciei de la Casa Iubirii

De: Simona Vlad 23/06/2026 | 22:29
Deși venise însoțit de grupul de prieteni, Călin Donca a avut parte de o surpriză
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Călin Donca spune ce a făcut soția lui după imaginile cu Patricia Pruneanu! După apariția fotografiilor, mulți s-au întrebat cum a privit soția afaceristului întreaga situație. La Dan Capatos Show, Donca a explicat ce s-a întâmplat după apariția articolului. CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Afaceristul a declarat că familia lui este concentrată pe proiectele de business și că astfel de materiale nu reprezintă o prioritate. Mai mult, acesta spune că nici măcar nu i-a atras atenția soției asupra articolului care a generat valul de comentarii. Vezi emisiunea integrală aici!

„Soția mea este prea preocupată să se mai uite după articole de acest fel. Nici măcar nu i-am zis de articol. Noi deschidem un magazin în weekend la Timișoara, iar după aceea încă unul la Oradea. Avem extrem de mult de lucru.”

De ce a ajuns, de fapt, la Mamaia

După ce fotografiile au făcut înconjurul internetului, Donca a explicat și contextul în care a ajuns pe litoral. Afaceristul a dezvăluit că a ales să meargă la Mamaia doar pentru că a avut la dispoziție un mijloc de transport rapid. În caz contrar, susține că ar fi rămas acasă.

„Dacă nu venea cu elicopterul după mine, nici nu aș fi mers la Mamaia să fac atâta drum. Puteam să fac lucruri pentru magazinele noastre și pentru producători. Suntem focalizați total pe producătorul local și pe dezvoltarea magazinelor. Eu zic că este un mod de a te transporta mai ieftin ca timp. Timpul este foarte prețios și de asta am mers până la Nuba. A doua zi, la ora 10:00, am plecat spre casă.”

Călin Donca a avut și un mesaj pentru cei care continuă să îl critice în mediul online.

„Omul care este falit și n-are nicio soluție pentru existența lui decât să îi vadă pe ceilalți că sunt escroci nu se vindecă de boala asta. Până moare, o să dea și la copii. Copiii lor o să fie mini-hateri.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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