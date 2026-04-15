Filmul tragediei de pe Valea Oltului. Cum putea fi evitată accidentul în care Ana Maria a murit

Ana Maria este tânăra gravidă de 23 de ani care și-a pierdut viața în accidentul rutier produs pe Valea Oltului, în a doua zi de Paște. Anchetatorii au refăcut filmul tragediei și au descoperit cine se face vinovat de nenorocire.

Accidentul de pe DN 7, Valea Oltului a avut loc în a doua zi de Paște, într-o curbă periculoasă, pe o porțiune de șosea unde nu există separatoare de sens. Ana Maria, în vârstă de 23 de ani și gravidă în 6 luni, se afla pe scaunul din dreapta a șoferului. Autoturimul era condus de soțul victimei, un bărbat de 27 de ani.

Filmul tragediei în care Ana Maria a murit

Mașina celor doi a fost lovită frontal de un autoturism – condus de un șofer de 53 de ani – care mergea pe sensul opus. Se presupune că acesta a fost distrat, fie de telefonul mobil, fie de altceva ceea ce a dus ca mașina să circule periculos de aproape de axul străzii.

De asemenea, șoferul care conducea mașina în care se afla Ana Maria ar fi putut evita accidentul dacă ar fi circula cât mai aproape de marginea șoselei, în special pe acel sector de drum.

„Sigur că vina o are conducătorul autoturismului care a intrat pe contrasens. Dar și celălalt conducător auto care venea din sens opus, dacă aplica conduita preventivă ca atunci când circulă într-o curbă, să se apropie cât mai mult de partea dreaptă, nu de axul stărzii… Asta este greșeala lui. Sigur, nu este de condamnat. Vina este exlusiv a conducătorului care a intrat pe sensul celălalt”, a spus Marin Florința, instructor auto.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina condusă se soțul Anei Maria a fost aruncată în afara carosabilului, în apropierea unei căi ferate. Un elicopter SMURD a fost trimis pe Valea Oltului pentru a transporta victimele la spitalul din Craiova.

Din păcate, copilul din pântecul tinerei de 23 de ani a murit imediat după impact, iar Ana Maria a suferit două stopuri cardiorespiratorii în timpul zborului, decesul fiind declarat la spital. Soțul tinerei a avut și el nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spitalul din Sibiu.

Cine este tânăra în vârstă de 23 de ani care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Mașina în care se afla s-a răsturnat