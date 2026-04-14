Cine este tânăra în vârstă de 23 de ani care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Mașina în care se afla s-a răsturnat

Un accident cumplit a avut loc pe Valea Oltului, unde o tânără de doar 23 de ani, însărcinată în șase luni, și-a pierdut viața după un impact devastator. Tragedia s-a produs chiar în a doua zi de Paște, transformând o perioadă care ar fi trebuit să fie plină de liniște și bucurie într-un coșmar pentru familia victimei.

Tânăra, care mai avea doar câteva luni până să devină mamă pentru a doua oară, a fost grav rănită în urma coliziunii și, în ciuda eforturilor medicilor, a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Acasă, era așteptată de băețelul ei, iar vestea pierderii a lăsat în urmă o durere greu de descris pentru cei apropiați.

Cum s-a produs accidentul în care Ana Maria a murit

Accidentul s-a produs după ce un șofer în vârstă de 53 de ani ar fi pătruns pe sensul opus și a lovit frontal autoturismul în care se afla tânăra. Forța impactului a fost atât de mare încât mașina a fost proiectată în afara carosabilului, în apropierea căii ferate.

În total, mai multe persoane au fost rănite, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului. Polițiștii au stabilit că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele producerii tragediei.

„În urma acestui eveniment rutier au rezultat trei victime, respectiv conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o pasageră din celălalt autovehicul. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară. Inconștiență sau gest teribilist?!

Românul Nicholas Popa a murit în Italia, la doar 21 de ani. Tânărul a fost condus pe ultimul drum