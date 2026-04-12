Românul Nicholas Popa a murit în Italia, la doar 21 de ani. Tânărul a fost condus pe ultimul drum

Un tânăr român în vârstă de 21 de ani, care și-a pierdut viața în Italia în urma unui tragic accident petrecut la începutul lunii aprilie, a fost înmormântat în prezența familiei, a prietenilor și a comunității românești din zona în care locuia. Ceremonia de rămas-bun a avut loc într-un cadru aparte.

Tânărul locuia în localitatea San Michele delle Badesse, din provincia Padova, și a murit după ce a căzut în apele pârâului Astico, în zona Praia di Arsiero, provincia Vicenza. Incidentul s-a produs luni, 6 aprilie 2026, iar vestea morții sale a provocat un val de emoție atât în rândul comunității românești, cât și printre localnicii italieni care îl cunoșteau.

Tânărul de 21 de ani a fost înmormântat

Slujba de înmormântare s-a desfășurat la Loreggia, într-o biserică ortodoxă amenajată într-un fost spațiu industrial. Locația a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de persoane venite să își ia rămas-bun. Comunitatea românească din zona Camposampierese s-a mobilizat și a fost prezentă în număr mare, demonstrând solidaritate și sprijin pentru familia îndoliată.

Alessio Nicholas Popa, rezident în Borgoricco, Padova, ieșise la o plimbare cu prietenii săi. Aceștia s-au așezat pe niște stânci de-a lungul unui pârău din zona Pria, iar tânărul român s-a fi dezechilibrat și ar fi căzut în apă și a fost luat imediat de curenți.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor format din cinci preoți români, care au contribuit la atmosfera solemnă și profundă a evenimentului. Slujba a avut o încărcătură emoțională puternică, fiind centrată pe ideea continuității spirituale și pe valorile credinței, dar și pe importanța comunității în momentele dificile.

„Dragi frați și surori, comunitatea noastră a învățat să se adune atât în bucurie, cât și în tristețe. Ne bucurăm împreună cu cine se bucură și plângem împreună cu cine plânge. Astăzi este timpul lacrimilor care curg și exprimă durerea dinăuntru, provocată de multe întrebări fără răspuns, este momentul strângerilor de mână frățești și al cuvintelor de încurajare care ne dau puterea să mergem mai departe”, a transmis Părintele Nicola.

Tânărul era cunoscut ca o persoană sociabilă, respectuoasă și mereu dispusă să ofere ajutor, fiind apreciat pentru atitudinea sa caldă și pentru modul în care interacționa cu ceilalți.

