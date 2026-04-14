Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară. Inconștiență sau gest teribilist?!

De: David Ioan 14/04/2026 | 15:20
Ies la iveală informații noi despre accidentul din pădurea Snagov, în urma căruia doi tineri de 20 de ani și-au pierdut viața.

Autoturismul de peste 500 de cai putere în care se aflau fusese primit recent cadou de către șofer. Imaginile de la locul tragediei au fost surprinse chiar de prietenii lor, iar cu doar două zile înainte, proprietarul mașinii se filma conducând cu peste 300 km/h.

„Mai uită-te pe locaţie atent la el. Nu ştiu dacă cumva a ieşit de pe drum. Ia, aici! Da, au ieşit. Nu pot să cred. Mi-e rău! Mi-e mie rău! Sună la poliţie”, spun prietenii care i-au găsit.

Acesta este momentul în care autoturismul în care se aflau Mihai și David este descoperit complet distrus. Prietenii lor, care aveau deja suspiciuni că s-a întâmplat ceva grav, rămân șocați când realizează că impactul nu putea lăsa nicio șansă de supraviețuire. Grupul petrecuse Paștele la Palatul Snagov, iar la plecare, Mihai, aflat la volanul mașinii de 530 de cai putere, a accelerat puternic pe drumul întunecat care traversează pădurea.

Prietenii celor doi au sunat la 112 după ce au încercat fără succes să ia legătura cu ei. Au pornit pe traseu și au ajuns la locul accidentului, unde au găsit mașina aproape pulverizată. Acul vitezometrului rămăsese blocat la 140 km/h.

Potrivit anchetei, viteza ridicată și lipsa de experiență au făcut ca șoferul să piardă controlul într-o curbă. Mașina a părăsit carosabilul, a rupt un copac care a strivit plafonul și s-a oprit într-un alt arbore. Impactul, produs la ora 22:57, a declanșat automat sistemul SOS al telefonului unuia dintre tineri.

Pompierii au avut nevoie de cel puțin trei ore pentru a îndepărta copacul rupt și pentru a extrage cele două trupuri din mașina complet deformată.

La fața locului au ajuns și părinții lui David, care au asistat îngroziți la intervenție. Tânărul de 20 de ani era singurul lor copil, cunoscut în cartier ca un băiat liniștit și respectuos.

„Maică-sa e în şoc, taică-său e în şoc. Era un copil exemplu. Dacă mă întâlneam cu el de 5 ori pe stradă – era ca şi copilul meu – să trăiţi, să trăiţi, să trăiţi!”, spune un vecin.

Mihai, șoferul, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București și pasionat de viteză. Cu două zile înainte de accident, se filma conducând cu peste 300 km/h. Mașina de 95.000 de euro în care și-a pierdut viața fusese un cadou primit în avans pentru ziua sa de naștere, pe care urma să o sărbătorească peste două săptămâni.

Statisticile arată că viteza combinată cu lipsa de experiență reprezintă un risc major. Anul trecut, șase din zece accidente grave au fost provocate de șoferi cu mai puțin de patru ani de experiență la volan.

CITEŞTE ŞI: Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului

Tragedie în Italia! O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier

Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Știri
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Familia Lucescu, primul mesaj oficial la 4 zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis BOR-ului
Știri
Familia Lucescu, primul mesaj oficial la 4 zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis BOR-ului
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea...
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un pod după peste un secol
Mediafax
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Click.ro
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit
BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Familia Lucescu, primul mesaj oficial la 4 zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis ...
Familia Lucescu, primul mesaj oficial la 4 zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis BOR-ului
Naba Salem și ispita masculină de la Insula Iubirii 2026, cină la lumina lumânării. Cupidon „a ...
Naba Salem și ispita masculină de la Insula Iubirii 2026, cină la lumina lumânării. Cupidon „a lovit” după eliminarea de la Survivor
Survivor: realitate sau teatru? Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat ...
Survivor: realitate sau teatru? Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat soțul ei: „Tot ceea ce se întâmplă la Survivor este..”
Fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară a împlinit 1 an. Ce a ales micuțul de pe tavă, la tăierea ...
Fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară a împlinit 1 an. Ce a ales micuțul de pe tavă, la tăierea moțului
Vezi toate știrile