Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară. Inconștiență sau gest teribilist?!

Ies la iveală informații noi despre accidentul din pădurea Snagov, în urma căruia doi tineri de 20 de ani și-au pierdut viața.

Autoturismul de peste 500 de cai putere în care se aflau fusese primit recent cadou de către șofer. Imaginile de la locul tragediei au fost surprinse chiar de prietenii lor, iar cu doar două zile înainte, proprietarul mașinii se filma conducând cu peste 300 km/h.

Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară

„Mai uită-te pe locaţie atent la el. Nu ştiu dacă cumva a ieşit de pe drum. Ia, aici! Da, au ieşit. Nu pot să cred. Mi-e rău! Mi-e mie rău! Sună la poliţie”, spun prietenii care i-au găsit.

Acesta este momentul în care autoturismul în care se aflau Mihai și David este descoperit complet distrus. Prietenii lor, care aveau deja suspiciuni că s-a întâmplat ceva grav, rămân șocați când realizează că impactul nu putea lăsa nicio șansă de supraviețuire. Grupul petrecuse Paștele la Palatul Snagov, iar la plecare, Mihai, aflat la volanul mașinii de 530 de cai putere, a accelerat puternic pe drumul întunecat care traversează pădurea.

Prietenii celor doi au sunat la 112 după ce au încercat fără succes să ia legătura cu ei. Au pornit pe traseu și au ajuns la locul accidentului, unde au găsit mașina aproape pulverizată. Acul vitezometrului rămăsese blocat la 140 km/h.

Potrivit anchetei, viteza ridicată și lipsa de experiență au făcut ca șoferul să piardă controlul într-o curbă. Mașina a părăsit carosabilul, a rupt un copac care a strivit plafonul și s-a oprit într-un alt arbore. Impactul, produs la ora 22:57, a declanșat automat sistemul SOS al telefonului unuia dintre tineri.

Inconștiență sau gest teribilist?!

Pompierii au avut nevoie de cel puțin trei ore pentru a îndepărta copacul rupt și pentru a extrage cele două trupuri din mașina complet deformată.

La fața locului au ajuns și părinții lui David, care au asistat îngroziți la intervenție. Tânărul de 20 de ani era singurul lor copil, cunoscut în cartier ca un băiat liniștit și respectuos.

„Maică-sa e în şoc, taică-său e în şoc. Era un copil exemplu. Dacă mă întâlneam cu el de 5 ori pe stradă – era ca şi copilul meu – să trăiţi, să trăiţi, să trăiţi!”, spune un vecin.

Mihai, șoferul, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București și pasionat de viteză. Cu două zile înainte de accident, se filma conducând cu peste 300 km/h. Mașina de 95.000 de euro în care și-a pierdut viața fusese un cadou primit în avans pentru ziua sa de naștere, pe care urma să o sărbătorească peste două săptămâni.

Statisticile arată că viteza combinată cu lipsa de experiență reprezintă un risc major. Anul trecut, șase din zece accidente grave au fost provocate de șoferi cu mai puțin de patru ani de experiență la volan.

