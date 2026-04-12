Acasă » Știri » Tragedie în Italia! O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier

Tragedie în Italia! O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier

De: David Ioan 12/04/2026 | 13:30
Tragedie în Italia! O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier
Tragedie în Italia! O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier. Foto: Facebook

O femeie română de 42 de ani, mamă a patru copii, care și a pierdut viața în Italia după ce a fost lovită de o mașină, ar fi avut, potrivit anchetatorilor, o contribuție la producerea accidentului.

La opt luni de la tragedie, procurorii au stabilit că atât victima, cât și șoferița implicată poartă o parte din responsabilitate.

Tragedie în Italia!

Diana Siminescu a murit după ce a fost lovită de un autoturism condus de o tânără de 24 de ani. Ancheta arată că accidentul s a produs pe fondul unei neglijențe comune. Șoferița, cercetată pentru omor, ar fi condus într o stare avansată de oboseală, ceea ce i ar fi diminuat atenția și capacitatea de reacție. Există inclusiv suspiciunea că ar fi putut ațipi la volan, motiv pentru care nu ar fi observat la timp prezența femeii pe carosabil.

În același timp, procurorii susțin că și poziția în care se afla Diana în momentul impactului a contribuit la tragedie. Femeia, care se întorcea acasă după o seară petrecută cu prietenii, era ghemuită pe acostamentul din dreapta drumului, într o zonă considerată periculoasă pentru pietoni. Această poziție ar fi făcut ca impactul să fie dificil de evitat.

O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier

Accidentul a avut loc în noaptea de 8 august 2025, în jurul orei 1:00. În urma loviturii, trupul victimei a fost proiectat într un șanț de la marginea drumului, unde a fost găsit ulterior de un alt șofer, care a alertat autoritățile. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au permis identificarea tinerei aflate la volan.

Șoferița a părăsit locul accidentului, iar la audieri a declarat că a crezut că a lovit o piatră. Ulterior, tatăl ei a dus mașina avariată la un service pentru repararea barei de protecție. Proprietarul atelierului, după ce a aflat despre accident, a anunțat poliția, care căuta autoturismul implicat.

