Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului

Un accident rutier cumplit s-a produs chiar în noaptea de Înviere, în zona Snagov. Doi tineri de 20 de ani și-au pierdut viața în urma tragediei. Mihai și David se aflau la bordul unui BMW M4 competition X drive 530 CP, iar coliziunea puternică cu un copac nu le-a dat nicio șansă de supraviețuire. Incidentul a îndoliat două familii și a atras, din nou, atenția asupra pericolului vitezei excesive, mai ales pe drumurile dificile și neiluminate.

Accidentul violent s-a petrecut în noaptea de 12 aprilie, în jurul orei 22:57, pe DN1M, în localitatea Ciolpani, într-o zonă împădurită din apropierea Snagovului. Tinerii veneau dinspre Palatul Snagov, iar drumul, cunoscut pentru curbele sale și lipsa iluminatului, poate deveni periculos în condiții de viteză ridicată.

Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov

Primele informații din anchetă arată că tânărul aflat la volan, Mihai, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Autovehiculul, o mașină sport extrem de puternică, ar fi scăpat de sub control într-o curbă și ar fi părăsit carosabilul.

Impactul a fost extrem de puternic. Autoturismul a lovit un copac de mari dimensiuni cu o forță considerabilă, suficient de mare încât acesta s-a rupt și a căzut peste vehicul, deformând complet habitaclul. În urma coliziunii, mașina s-a răsturnat pe plafon.

Detaliul care evidențiază gravitatea impactului este faptul că acul kilometrajului s-a blocat la 140 km/h. Altfel spus, o viteză mult peste limita legală pentru acest sector de drum.

La puțin timp după accident, au fost alertate echipele de intervenție, inclusiv printr-un apel automat de urgență. Telefonul unuia dintre tineri a detectat impactul și a declanșat automat un apel SOS către 112.

Când echipele de salvare au ajuns, au găsit o scenă extrem de dificilă. Vehiculul era complet distrus, iar copacul căzut peste acesta complica serios intervenția. Pompierii au lucrat mai bine de trei ore pentru a îndepărta trunchiul și pentru a putea extrage victimele dintre resturile mașinii. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, Mihai și David nu au mai putut fi salvați, decesul fiind constatat la locul accidentului.

Reacții în lanț

Vestea tragediei a venit ca un șoc pentru apropiații celor doi tineri implicați în accident. Prietenii și vecinii i-au descris ca fiind tineri liniștiți, respectuoși și fără probleme sau alte antecedente.

„Sunt băieți cuminți. Nu făceau incidente absolut deloc. Era un băiat de nota 10. N-aveam cuvinte. Era un copil exemplu, dacă mă întâlneam cu el de cinci ori pe stradă, ‘Să trăiți! Să trăiți!’”, au povestit persoane apropiate.

David era singur la părinți. La scurt timp după producerea accidentului, aceștia au ajuns la fața locului, asistând la o scenă sfâșietoare.

„Maică-sa e în șoc, taică-său e în șoc. Era un copil exemplu”, a spus un vecin.

Mihai, cel care se afla la volan în momentul impactului, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. Era pasionat de mașini și, recent, primise cadou de la părinți un autoturism sport de mare putere, un model de top din gama BMW M, evaluat la aproape 95.000 de euro.

