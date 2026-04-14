Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 12:15
Un accident rutier cumplit s-a produs chiar în noaptea de Înviere, în zona Snagov. Doi tineri de 20 de ani și-au pierdut viața în urma tragediei. Mihai și David se aflau la bordul unui BMW M4 competition X drive 530 CP, iar coliziunea puternică cu un copac nu le-a dat nicio șansă de supraviețuire. Incidentul a îndoliat două familii și a atras, din nou, atenția asupra pericolului vitezei excesive, mai ales pe drumurile dificile și neiluminate.

Accidentul violent s-a petrecut în noaptea de 12 aprilie, în jurul orei 22:57, pe DN1M, în localitatea Ciolpani, într-o zonă împădurită din apropierea Snagovului. Tinerii veneau dinspre Palatul Snagov, iar drumul, cunoscut pentru curbele sale și lipsa iluminatului, poate deveni periculos în condiții de viteză ridicată.

Primele informații din anchetă arată că tânărul aflat la volan, Mihai, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Autovehiculul, o mașină sport extrem de puternică, ar fi scăpat de sub control într-o curbă și ar fi părăsit carosabilul.

Impactul a fost extrem de puternic. Autoturismul a lovit un copac de mari dimensiuni cu o forță considerabilă, suficient de mare încât acesta s-a rupt și a căzut peste vehicul, deformând complet habitaclul. În urma coliziunii, mașina s-a răsturnat pe plafon.

Detaliul care evidențiază gravitatea impactului este faptul că acul kilometrajului s-a blocat la 140 km/h. Altfel spus, o viteză mult peste limita legală pentru acest sector de drum.

La puțin timp după accident, au fost alertate echipele de intervenție, inclusiv printr-un apel automat de urgență. Telefonul unuia dintre tineri a detectat impactul și a declanșat automat un apel SOS către 112.

Când echipele de salvare au ajuns, au găsit o scenă extrem de dificilă. Vehiculul era complet distrus, iar copacul căzut peste acesta complica serios intervenția. Pompierii au lucrat mai bine de trei ore pentru a îndepărta trunchiul și pentru a putea extrage victimele dintre resturile mașinii. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, Mihai și David nu au mai putut fi salvați, decesul fiind constatat la locul accidentului.

Reacții în lanț

Vestea tragediei a venit ca un șoc pentru apropiații celor doi tineri implicați în accident. Prietenii și vecinii i-au descris ca fiind tineri liniștiți, respectuoși și fără probleme sau alte antecedente.

„Sunt băieți cuminți. Nu făceau incidente absolut deloc. Era un băiat de nota 10. N-aveam cuvinte. Era un copil exemplu, dacă mă întâlneam cu el de cinci ori pe stradă, ‘Să trăiți! Să trăiți!’”, au povestit persoane apropiate.

David era singur la părinți. La scurt timp după producerea accidentului, aceștia au ajuns la fața locului, asistând la o scenă sfâșietoare.

„Maică-sa e în șoc, taică-său e în șoc. Era un copil exemplu”, a spus un vecin.

Mihai, cel care se afla la volan în momentul impactului, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. Era pasionat de mașini și, recent, primise cadou de la părinți un autoturism sport de mare putere, un model de top din gama BMW M, evaluat la aproape 95.000 de euro.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în Snagov. Doi tineri au murit de Paște, după ce mașina în care se aflau a gonit cu 140km la oră

Tragedie în Italia! O româncă cu 4 copii a decedat într-un accident rutier

Iți recomandăm
Taxe noi pentru românii care și-au rezervat vacanțele. Care este motivul
Știri
Taxe noi pentru românii care și-au rezervat vacanțele. Care este motivul
Fostul patron din sportul românesc are pensie de 10.000 de lei, dar nu îi ajung banii: „Mi-am luat al doilea serviciu”
Știri
Fostul patron din sportul românesc are pensie de 10.000 de lei, dar nu îi ajung banii: „Mi-am luat…
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea...
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei....
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Lisabona, desemnată cel mai colorat oraș din lume
Mediafax
Lisabona, desemnată cel mai colorat oraș din lume
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
Click.ro
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va...
