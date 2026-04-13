Tragedie în Snagov. Doi tineri au murit de Paște, după ce mașina în care se aflau a gonit cu 140km la oră

Un tragic incident a avut loc în prima zi de Paște. Doi tineri au murit, după ce au condus cu 140km la oră. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic în mai mulți copaci, iar apoi s-a răstunat. Șoferul avea permis de doar doi ani de zile.

Un accident mortal a avut loc duminică, 12 aprilie, chiar în prima zi de Paște. Doi tineri în vârstă de 20 de ani au murit, după ce șoferul a pierdut controlul volanului și mașina s-a izbit puternic în mai mulți copaci, iar apoi s-a răsturnat. Pentru băieți nu s-a mai putut face nimic, iar familiile lor sunt în șoc.

Tragedie în Snagov

Două familii sunt acum în stare de șoc și își plâng băieții care au murit la vârsta de 20 de ani. Aceștia se întorceau de la Palatul Snagov, în seara zilei de duminică, 12 aprilie. Potrivit autorităților, șoferul circula cu viteză mare, iar asta le-a fost fatal. Cel care se afla la volanul autovehicului cu aproape 500 de cai putere a pierdut controlul, a derapat, s-a izbit de mai mulți copaci, iar apoi s-a răsturnat. La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale, după ce telefonul șoferului ar fi transmis semnalul de alarmă. Trupurile lor au fost duse la INML pentru a se efectua analize suplimentare. Un apropiat al șoferului a spus că familia acestuia sunt în șoc.

Maică-sa este în şoc, tatăl lui e în şoc. Era student, era un băiat de nota 20. Deci, nu am cuvinte… Se plimbă noaptea, nepotul meu este în anturajul lor. Sunt băieţi cuminţi, a spus el.

Titi Aur a vorbit și el despre tragedia din Pădurea Băneasa. El a explicat ce a condus la o astfel de tragedie.

Atâta timp cât educaţia rutieră este zero, sunt şi unii care nu înţeleg nimic sau sunt mulţi care nu-nţeleg nimic. Şi, atunci, nu cred că lor li se poate întâmpla. Când mai apare şi combinaţia fatală: maşină silenţioasă, care nu-ţi dă senzaţia de viteză, educaţie rutieră – zero şi vârstă mică, adică adrenalină mică, experienţă puţină, deja sunt patru elemente care duc la astfel de tragedii, a spus Titi Aur.

