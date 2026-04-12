De: Elisa Tîrgovățu 12/04/2026 | 19:31
Încă o tragedie de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren

O femeie a murit în prima zi de Paște, după ce a fost lovită de tren, între Valu lu Traian și Basarabi. Temporar, circulația feroviară a fost blocată.

O femeie în vârstă de 70 de ani a murit duminică, în prima zi de Paște, după ce a fost lovită de trenul care circula pe ruta București – Constanța, între Valu lu Traian și Basarabi.

Circumstanțele în care femeia și-a pierdut viața

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 13:00, iar la fața locului au intervenit autoritățile, care au confirmat decesul femeii.

Conform informațiilor CFR, trenul implicat este RE 11080, operat de Regio Călători. Circulația feroviară a fost sistată temporar pe ambele fire pentru cercetări și intervenție. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili identitatea femeii și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Reprezentanții CFR au transmis un comunicat

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în data de 12 aprilie 2026, la ora 12:52, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, pe intervalul Valul lui Traian – Basarabi, la km CF 212+984, s-a produs un accident feroviar, în care trenul RE 11080 (operat de Regio Călători) a surprins o persoană de sex feminin.

În urma impactului, persoana a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipele de intervenție au acționat la fața locului, iar cazul a fost preluat de organele abilitate pentru efectuarea cercetărilor. Din punct de vedere tehnic și operațional, circulația feroviară este întreruptă temporar pe ambele fire de circulație între stațiile Valul lui Traian și Basarabi, pentru a permite desfășurarea intervenției și a investigațiilor specifice. Trenul IR 16085 staționează în stația Basarabi și va rămâne în așteptare până la finalizarea cercetărilor de către organele abilitate.

Menționăm că astfel de evenimente sunt gestionate conform procedurilor feroviare în vigoare, care prevăd oprirea traficului și acordarea accesului echipelor de intervenție și autorităților competente, în vederea clarificării circumstanțelor producerii accidentului.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. acordă prioritate siguranței circulației și cooperează cu instituțiile abilitate pentru gestionarea operativă a situației. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce ancheta este finalizată și circulația feroviară este reluată în condiții normale.”

CITEȘTE ȘI: Românul Nicholas Popa a murit în Italia, la doar 21 de ani. Tânărul a fost condus pe ultimul drum

Tragedie în Sâmbăta Mare. O femeie a murit într-un accident teribil

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania
Știri
Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania
Bancul de Paște | Ce fac cocoșii în prima zi de Paște?
Știri
Bancul de Paște | Ce fac cocoșii în prima zi de Paște?
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca Amalfi, dar mai ieftină
Mediafax
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca...
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
Gandul.ro
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri în masă în România”
Adevarul
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri...
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Mediafax
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
Click.ro
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o...
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
Gandul.ro
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania
Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania
Bancul de Paște | Ce fac cocoșii în prima zi de Paște?
Bancul de Paște | Ce fac cocoșii în prima zi de Paște?
Gestul neînțeles al lui Valentin Sanfira, după ce și-a refăcut viața cu Ana. Fanii i-au sărit în cap
Gestul neînțeles al lui Valentin Sanfira, după ce și-a refăcut viața cu Ana. Fanii i-au sărit în cap
Val de afecțiune pentru Mihaela Rădulescu, după ce a dezvăluit ce i-a făcut familia lui Felix la ...
Val de afecțiune pentru Mihaela Rădulescu, după ce a dezvăluit ce i-a făcut familia lui Felix la moartea parașutistului
Nostalgie și singurătate pentru Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat”
Nostalgie și singurătate pentru Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat”
Test IQ exclusiv pentru genii | 7+1=0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 7+1=0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Vezi toate știrile