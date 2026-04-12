Încă o tragedie de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren

O femeie în vârstă de 70 de ani a murit duminică, în prima zi de Paște, după ce a fost lovită de trenul care circula pe ruta București – Constanța, între Valu lu Traian și Basarabi.

Circumstanțele în care femeia și-a pierdut viața

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 13:00, iar la fața locului au intervenit autoritățile, care au confirmat decesul femeii.

Conform informațiilor CFR, trenul implicat este RE 11080, operat de Regio Călători. Circulația feroviară a fost sistată temporar pe ambele fire pentru cercetări și intervenție. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili identitatea femeii și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Reprezentanții CFR au transmis un comunicat

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în data de 12 aprilie 2026, la ora 12:52, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, pe intervalul Valul lui Traian – Basarabi, la km CF 212+984, s-a produs un accident feroviar, în care trenul RE 11080 (operat de Regio Călători) a surprins o persoană de sex feminin. În urma impactului, persoana a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipele de intervenție au acționat la fața locului, iar cazul a fost preluat de organele abilitate pentru efectuarea cercetărilor. Din punct de vedere tehnic și operațional, circulația feroviară este întreruptă temporar pe ambele fire de circulație între stațiile Valul lui Traian și Basarabi, pentru a permite desfășurarea intervenției și a investigațiilor specifice. Trenul IR 16085 staționează în stația Basarabi și va rămâne în așteptare până la finalizarea cercetărilor de către organele abilitate. Menționăm că astfel de evenimente sunt gestionate conform procedurilor feroviare în vigoare, care prevăd oprirea traficului și acordarea accesului echipelor de intervenție și autorităților competente, în vederea clarificării circumstanțelor producerii accidentului. Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. acordă prioritate siguranței circulației și cooperează cu instituțiile abilitate pentru gestionarea operativă a situației. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce ancheta este finalizată și circulația feroviară este reluată în condiții normale.”

