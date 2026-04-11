Tragedie în Sâmbăta Mare. O femeie a murit într-un accident teribil

Un accident cumplit s-a produs în Sâmbăta Mare pe DN 59C, între Comloșu Mare și Teremia Mare. Două autoturisme implicate în evenimentul rutier s-au lovit frontal. Coliziunea a fost atât de puternică încât ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări.

Accidentul s-a soldat cu patru victime: doi conducători auto și câte o pasageră din fiecare mașină, în vârstă de 25 și 72 de ani. Echipajele medicale sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare în cazul femeii de 72 de ani, însă, din păcate, a fost declarat decesul acesteia. Celelalte trei victime rănite au fost transportate la spital.

Două mașini au luat foc

Intervenția a mobilizat mai multe echipaje de salvare, iar la locul accidentului a fost trimis și elicopterul SMURD Caransebeș. Acesta a fost pregătit să intervină în cazul în care starea vreunei victime s-ar fi agravat.

„De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ. A fost alertat în sprijin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Comloșu Mare. În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane. În urma evenimentului a izbucnit un incendiu. Toate victimele sunt preluate de echipajele medicale, în stare conștientă, cooperantă. La locul intervenției va sosi elicopterul SMURD Caransebeș”, a precizat ISU Timiș.

CITEȘTE ȘI: Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: „Când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare”

Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii