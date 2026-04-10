Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii

De: Irina Vlad 10/04/2026 | 18:30
Noi detalii în ancheta privind moartea Dianei

Apar noi informații din ancheta morții Dianei, românca de 42 de ani ucisă într-un accident rutier pe 8 august 2025, la Calvagese della Riviera, Brescia. Autoritățile italiene au scos la iveală detalii surprinzătoare. Deși accidentul a fost provocat de o șoferiță de 24 de ani, anchetatorii vorbesc acum despre o culplă comună, în care și victima ar fi avut un rol. 

Diana Siminescu a sfârșit în noaptea de joi spre vineri, 7-8 august 2025, când, în jurul orei 01:00, românca a fost lovită de o mașină condusă de o șoferiță de 24 de ani. Accidentul a avut loc pe Via Marconi Guglielmo din Calvagese, regiunea Brescia, în timp ce românca mergea pe margina drumului, întorcându-se de la ieșire cu prietenii. În urma impactului, trupul Dianei a fost aruncat într-un șanț.

Șoferița de 42 de ani a fugit de la locul accidentului, iar trupul Dianei a fost găsit de un trecător, care a alertat imediat carabinierii. Românca era căsătorită cu un polițist local și avea patru copii. Tânăra de 24 de ani a fost identificată datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă. Interogată de anchetatori, ea a afirmat că nu a observat nimic și că a crezut că a lovit o piatră.

În acest timp, tatăl șoferiței, fără să știe ce se întâmplase, a dus mașina la un service pentru a repara avariile la bara din față, despre care fiica i-a spus că au fost provocate de lovirea unei pietre. Proprietarul service-ului, devenit suspicios după ce a aflat despre accident, a alertat autoritățile, care căutau tocmai vehiculul adus la reparație.

La 8 luni distanță de la accident, conform reconstituirilor efectuate de anchetatori, s-ar configura o vină comună între Diana și șoferița de 24 de ani, care este în prezent anchetată pentru omor din culpă. Conform anchetei, tânăra se afla la volan într-o stare de oboseală extremă, circumstanță care ar fi putut provoca un moment de adormire la volan, prin urmare, o scădere semnificativă a atenției, împiedicând-o să observe la timp prezența Dianei pe carosabil.

În același timp, un element determinant – potrivit anchetatorilor – ar fi poziția victimei în momentul impactului. Diana Siminescu, care se întorcea acasă pe jos după ce își petrecuse seara cu prietenii, s-ar fi aflat ghemuită pe marginea dreaptă a drumului, într-o postură considerată periculoasă și neconformă cu normele prevăzute pentru pietoni.

Tocmai această situație, potrivit anchetatorilor, ar fi contribuit la faptul că impactul a fost greu de evitat. Din acest motiv, dinamica accidentului a fost definită ca „concauzală”: pe de o parte, lipsa de vigilență a șoferiței, pe de altă parte, prezența victimei într-o poziție riscantă pe carosabil.

