Marco, elevul de 18 ani găsit fără suflare după un majorat, a fost înmormântat. Gestul sfâșietor făcut de mama lui

De: Irina Vlad 17/12/2025 | 13:49
Sute de oameni au participat la înmormântarea lui Marco/ sursă foto: social media
Marco, tânărul de 18 ani din Timișoara, a fost condus pe ultimul drum. Moartea băiatului a îndurerat întreaga comunitate locală. Și-a dat ultima suflare la scurt timp după ce a petrecut la un majorat. 

Au fost clipe dureroase pentru părinții și familia lui Marco Iacsin, timișoreanul care a murit la doar 18 ani. Băiatul era elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” și a fost găsit fără viață în locuința sa. Mama lui a făcut descoperirea șocantă. A sunat la 112, însă echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru viața băiatului, fiind declarat decesul.

Marco a murit la vârsta de 18 ani

Sfârșitul său prematur și fulgerător a provocat durere în rândul colegilor, familiei și prietenilor tânărului. Băiatul și-a dat ultima suflare sâmbătă, 13 decembrie, la scurt timp după ce a petrecut la un majorat. Potrivit rezultatelor IML, băiatul ar fi suferit un infarct miocardic.

Familia și apropiații din comunitatea locală nu își revin nici acum din șoc. Marți, 16 decembrie, Marco a fost condus pe ultimul drum. Sute de oameni au participat la funeralii, rude, familie, colegi și prieteni au venit să-i aducă un ultim omagiu. De departe, cea mai sfâșietoare imagine o înfățișa pe mama tânărului. Sleită de puteri, femeia a ținut în brate o fotografie cu fiul ei, imagine pe care a mângâiat-o neîncetat.

De asemenea, colegii și prieteni lui Marco au distribuit – pe social media -imagini dureroase de la funeralii – vezi AICI.

”Rămas bun, prieten drag”

”Te iubesc Marco. Ne-ai luat liniștea la toți cu plecarea ta. Ne-ai omorât, copile, ne-ai omorât”

„Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină și să-ți așeze sufletul între îngeri, copil frumos! Și să se îndure de draga ta mamă și să-i mângâie inima îndurerată”

”Dragă familie, Nu există cuvinte care să aline pe deplin durerea unei astfel de pierderi. Plecarea lui Marco, atât de fulgerătoare, este o rană adâncă și nedreaptă. Marco a lăsat în urmă nu doar amintiri, ci și lumină: un suflet frumos, un zâmbet sincer, o prezență care a atins inimile celor din jur”, sunt doar câteva dintre mesajele distribuite de prietenii lui Marco.

 

