Bătălia brazilor de Crăciun. Cine a fost mai ”viral”: Loredana Chivu, Oana Roman sau Andreea Bălan?

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 10:47
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar vedetele din România se întrec în a-și transforma locuințele în adevărate decoruri de poveste. Fiecare a ales să împărtășească momentele festive pe rețelele sociale, iar fanii au fost atenți la fiecare detaliu.

Anul acesta, competiția pentru cel mai spectaculos brad de Crăciun a fost intensă, iar Loredana Chivu, Oana Roman și Andreea Bălan s-au remarcat prin stilul și originalitatea decorațiunilor.

Cum arată bradul Oanei Roman

Oana Roman a început pregătirile de sărbători printr-o ședință foto alături de fiica sa, Isabela. Aceasta a ales să transforme împodobirea bradului într-un moment de familie, combinând tradiția cu tendințele actuale. Alegerea unui brad artificial i-a permis să decoreze fiecare ramură cu atenție, folosind luminițe calde, globuri în nuanțe de roșu și vișiniu și săculeți pentru cadouri.

Decorul bradului a fost completat cu o fundă roșie supradimensionată, un detaliu care a atras atenția urmăritorilor. Oana a optat pentru un stil clasic, cu accente moderne, reușind să obțină un echilibru între eleganță și confort familial.

Bradul Oanei Roman/foto: Instagram

„E gata bradul de anul acesta. Am făcut ceva «în trend», sper să vă placă. Vedeți rezultatul la final. Cum vă place?”, a transmis Oana Roman, pe pagina sa personală de Instagram.

Imaginile distribuite pe Instagram au generat numeroase reacții și comentarii din partea fanilor, care au apreciat combinația de culori și atenția la detalii. Stilul Oanei Roman a fost perceput ca un exemplu de Crăciun tradițional reinterpretat.

Loredana Chivu: lux și opulență pentru sărbători

Loredana Chivu a impresionat prin alegerea unui brad de Crăciun de lux, care a costat aproximativ 8.000 de lei. Bradul a fost cumpărat deja ornamentat, ceea ce i-a permis să se concentreze pe restul decorului casei, amenajată într-un stil sofisticat.

Decorul a fost realizat într-o combinație de alb și argintiu, cu accente care amintesc de poveștile de Crăciun. Reni, Spărgătorul de nuci și cadouri în tonuri argintii au completat scena, creând un cadru festiv impresionant. Această atenție la detalii a transformat casa într-un spațiu elegant și strălucitor, pregătit pentru sărbători.

Bradul Loredanei Chivu/foto: Instagram

„In fiecare an pastrez cea mai frumoasa traditie in care fac bradul cu mama mea..magia Craciunului nu este despre cadouri,este despre familie si iubire si ii multumesc Bunului Dumnezeu ca ne tine uniti si sanatosi”, a transmis Loredana Chivu.

Andreea Bălan: momente emoționante în familie

Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de cele două fiice, Clara și Ella, dar și de viitorul soț, Victor Cornea. Aceasta a ales o combinație elegantă de culori – auriu, alb și albastru – și a creat un brad luminos, cu ornamente strălucitoare și accente de iarnă. Participarea copiilor a adus un plus de emoție și autenticitate decorului, transformând împodobirea bradului într-un adevărat ritual familial.

Pe lângă brad, Andreea a adăugat elemente care au completat atmosfera de sărbătoare, precum un om de zăpadă decorativ și accesorii în ton cu tematica iernii.

Bradul Andreei Bălan/foto: captură TikTok

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost printre primii care și-au pregătit bradul

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost printre primii care și-au pregătit casa pentru sărbătorile de iarnă, alegând să transforme împodobirea bradului într-un moment de familie încă din luna noiembrie. Alături de gemenele Indira și Rania și de băiețelul Milan, cuplul a început să aranjeze ornamentele cu mult entuziasm, iar fiecare decorațiune a fost aleasă pentru a crea o atmosferă clasică și festivă. Bradul, decorat în nuanțe de roșu, a devenit rapid punctul central al locuinței, emanând eleganță și spirit de sărbătoare.

Bradul Valentinei Pelinel și Cristi Borcea/foto: social media

