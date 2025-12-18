Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun

Oana Moșneagu a făcut o dezvăluire care i-a surprins pe mulți dintre fanii săi, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Deși pentru majoritatea românilor Crăciunul este sinonim cu luminițe, globuri și miros de brad proaspăt, actrița și soțul ei, Vlad Gherman, au ales să iasă din tipare. În acest an, cei doi nu vor împodobi bradul, iar motivul este unul cât se poate de sincer și amuzant.

Cunoscuți ca unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, Oana și Vlad Gherman trăiesc o poveste de dragoste discretă, dar armonioasă. După ce și-au unit destinele, cei doi au continuat să fie aproape de fanii lor, împărtășind momente din viața de zi cu zi. Chiar și deciziile aparent mărunte, cum este alegerea de a nu decora bradul, reflectă stilul lor de viață și modul în care prioritizează bucuriile simple ale familiei.

De ce Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor împodobi bradul anul acesta de Crăciun

Pe o rețea de socializare, Oana Moșneagu le-a povestit prietenilor virtuali de ce în casa lor nu va exista un brad împodobit. Decizia nu are legătură cu lipsa spiritului sărbătorilor sau cu vreo convingere împotriva tradițiilor, ci cu cei doi membri blănoși ai familiei: pisicile Moț și Una.

Oana a povestit, cu umor, că cele două feline sunt extrem de curioase și pline de energie, iar globurile și ornamentele de Crăciun reprezintă pentru ele o adevărată tentație. Orice decorațiune ar fi fost rapid distrusă, motiv pentru care cuplul a decis să evite eventualele „accidente” și să renunțe complet la brad.

Tot mai mulți iubitori de animale aleg aceeași soluție, preferând să păstreze liniștea și siguranța în casă, decât să își decoreze bradul. În schimb, Oana și Vlad se concentrează pe momente autentice: cine în familie, cadouri, povești și timp petrecut împreună, chiar dacă fără pomul de Crăciun.

Chiar fără brad, Oana și Vlad arată că adevăratul spirit al Crăciunului nu ține de decorațiuni sau luminițe, ci de momentele frumoase petrecute împreună, alături de familie și de cei doi membri blănoși ai casei, Moț și Una, care aduc veselie și voie bună, transformând sărbătorile într-o experiență cu adevărat specială și memorabilă.

