Vlad Gherman îi este recunoscător Ruxandrei Ion pentru că a pariat pe el, pe vremea când era doar un puști și nu avea o viziune clară în ceea ce privește profesia. Mai mult, el a avut norocul de a avea o relație apropiată cu celebra producătoare, în casa căreia a și locuit ani buni, pe parcursul relației cu Cristina Ciobănașu, fiica ei de suflet. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul a povestit despre legătura din prezent cu Ruxandra Ion, când și el, dar și Cristina și-au găsit fericirea alături de alte persoane. El s-a căsătorit cu actrița Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobănașu are o relație cu un medic stomatolog.

Vlad Gherman, dar și Cristina Ciobănașu s-au numărat printre actorii care au venit împreună cu Ruxandra Ion, zilele trecute, la cea de-a 24-a ediție a Premiilor TVMania, unde producătoarea a fost distinsă cu trofeul pentru întreaga carieră. În cifre, asta înseamnă 35 de ani de televiziune, 21 de ani de seriale românești și 26 de producții în care a descoperit și format multe persoane. Printre acestea a fost și Vlad Gherman, care a cunoscut celebritatea în urma serialului “Pariu cu viața” și a trupei LalaBand.

Vlad Gherman: “Ruxandra Ion a fost omul care a crezut în mine”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Vlad Gherman: Un an plin, un an al schimbărilor, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri în viața mea, în viața noastră. Lucruri bune despre care nu putem să vorbim, dar a fost un an al schimbărilor cu siguranță și continuă să fie un an care ne surprinde.

CANCAN.RO: La început de carieră, care a fost sfatul esențial pe care ți l-a dat doamna Ruxandra Ion? Se poate spune că este mentorul tău?

Vlad Gherman: Cu siguranță este. Mai mult decât atât este omul care m-a format și a conturat cariera mea. Va fi toată viața omul care a crezut în mine, care mi-a acordat șansa pe care mi-a acordat-o și fără de care nu aș fi fost astăzi aici. Îi datorez absolut tot.

CANCAN.RO: Ce amintiri ai de la primul casting, când ți-a acordat o șansă? Cum a fost începutul pentru tine?

Vlad Gherman: Greu. Eram puști, eram licean, nu știam ce vreau să fac cu viața mea, nici măcar nu credeam că îmi doresc să fac actorie. Pentru mine a fost așa un pariu cu mine și amuzant e, adică paradoxal fix așa s-a numit și proiectul. A fost un pariu pe care l-am pus să văd ce pot să-mi demonstrez mie și unde pot să ajung. Pentru “Pariu cu viața” a fost primul casting. Ruxandra Ion a fost producătoare. Iar ea a fost omul care a crezut în mine pentru că, în definitiv, ea m-a ales dintre mii de tineri, dacă nu zeci de mii de tineri care s-au înscris la acel casting. Adică toate lucrurile s-au așezat, cred, așa cum trebuia să se așeze.

Vlad Gherman: “Știa exact ce se întâmplă între noi

CANCAN.RO: În momentul în care tu și Cristina v-ați despărțit, ți-a fost teamă că relația cu Ruxandra Ion se va schimba?

Vlad Gherman: Nu, în niciun caz. Noi, în primul rând, am vorbit cu doamna Ruxandra și știa tot ce se întâmplă între noi. Nu a fost niciodată pusă problema în felul ăsta. Da, am crescut la ea, m-a crescut. A fost și este mama de-a doua, așa cum îmi place să-i spun. Dar știa exact ce se întâmplă între noi. A încercat să ne menajeze, ne-a iubit în continuare în mod egal, chiar dacă am plecat, de fapt, amândoi ușor, ușor. Dar a rămas alături de noi în continuare, cum e și acum, de asemenea.

CANCAN.RO: Ai slăbit în ultima perioadă.

Vlad Gherman: Multă sală, regim și disciplină. Cred că ăsta-i cuvântul cheie: disciplină. Sunt mulți oameni care se apucă, dar nu se țin. Cred că important e să fii consecvent în ceea ce faci. Clar regimul am învățat că este mai important decât mișcarea. Și, în afară de asta, ambiția. Și cumva am reușit să adun toți factorii ăștia favorabili.

CANCAN.RO: Oana, soția ta, te-a motivat?

Vlad Gherman: Nu doar că m-a motivat, dar ne-am susținut reciproc și am vrut amândoi să intrăm în chestia asta. Practic, e partenera mea de sală și ne ajutăm. Și e o chestie pe care o facem în plus în cuplu.

CANCAN.RO: Oana cât a slăbit?

Vlad Gherman: Nu știu în kilograme, dar și ea a slăbit. S-a tonificat pentru că se ține în continuare de mișcare. Amândoi arătăm foarte bine.

