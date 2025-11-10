Vlad Gherman, adevărul despre chinul transformării sale: „Săraca Oana, mai avea puțin și divorța de mine”

Vlad Gherman este unul dintre cei mai iubiți actori din România. Acesta a vorbit recent despre una dintre cele mai importante transformări din viața sa. Actorul a povestit cum a reușit să își schimbe stilul de viață. Cum a privit soția sa, Oana, această mare schimbare, dar și ce a făcut actrița – vedeți în articol!

Vlad Gherman se bucură de o carieră de succes în lumea actoriei, iar în viața personală trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Oana Moșneagu. Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din lumea mondenă. După o perioadă intensă pe plan profesional, Vlad Gherman a hotărât că a venit momentul să își schimbe complet viața.

Vlad Gherman, adevărul despre chinul transformării sale

Vlad Gherman a povestit că, în urmă cu un an de zile, a hotărât să aibă parte de o transformare radicală. Acesta a renunțat la consumul de zahăr, la mâncărurile procesate și a adoptat un stil de viață sănătos, dar și o activitate fizică intensă. A reușit să slăbească considerabil, ajungând de la 87 de kilograme la 71 de kilograme.

„Totul a început așa, a fost un pariu cu mine, pus acum în urmă cu un an, când eram mult mai plinuț, aveam 87 de kg. Dat fiind faptul că aveam și liber, nu eram în niciun proiect, am spus să fie acesta proiectul meu principal. Am început prin a-mi face abonament la sală, iar apoi, după ce mi-am luat și antrenor, am început să am grijă la ce mănânc. Am ținut prima dată un regim, nu am mâncat deloc carbohidrați, după care am adăugat treptat și carbohidrați. Am început să găsesc pe internet tot felul de rețete proteice, e plin internetul de ele.”, a declarat Vlad Gherman.

Vlad Gherman a mărturisit că cel mai greu lucru cu care s-a confruntat nu a fost mersul la sală, ci, mai degrabă… mâncarea. Faptul că nu a mai putut mânca nimic în momentele de relaxare, alături de soția sa, a fost deprimant, conform spuselor lui.

„Nu am avut o problemă cu sala, problema a fost pentru mine să țin regimul acela keto, eu, care eram disperat seara să stau cu Oana să ne uităm la seriale, să comandăm numai nenorociri, pizza, sushi, burgeri. Pentru mine a fost deprimant să stau în pat, să mă uit la serial și să nu mănânc nimic. Această parte a fost sinistră, mi s-a părut aproape imposibilă. Prima săptămână a fost cea mai grea. După, am integrat și carbohidrații și mi-am revenit puțin, pentru că nu aveam nici energie, mergeam la sală și eram o legumă.”, a mai spus actorul.

Mai mult, actorul a dezvăluit că noua sa pasiune pentru sală a devenit extrem de puternică, încât soția sa era gata să divorțeze de el. De asemenea, această schimbare a avut un efect pozitiv și asupra Oanei, pentru că a reușit să o motiveze sa meargă și ea constant la sală.

„Dar, da! Transformarea este uluitoare. Pasiune este puțin spus, adică săraca Oana mai avea puțin și divorța de mine, glumesc, evident! Dar sunt disperat, mie când mi se pune pata pe ceva, da, mă țin. Și ce mă bucură este faptul că am motivat-o și pe Oana, care se ține de sala de pilates. Chiar în acest moment, ghiciți unde sunt? Am fost la sală și o aștept și pe Oana să-și termine antrenamentul. Avem abonament la sală în același loc, și, când ni se mai pupă programul, mai stăm pe bandă la final împreună. Adică este și o chestie de cuplu, dar mică, pentru că ea are antrenoarea ei, eu am antrenorul meu”, a mai spus Vlad Gherman.

