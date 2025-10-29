„Mama telenovelelor românești” nu o iartă nici măcar pe fiica adoptivă! Cristina Ciobănașu recunoaște că o “încasează” acasă: „Dacă nu mă adun și nu dau tot ce am…”

Cristina Ciobănașu e pregătită să revină în forță pe micul sau, de ce nu, pe marele ecran. După ce și-a îndeplinit visul de a fi concurentă la “Te cunosc de undeva”, show-ul transformărilor de la Antena 1, actrița s-a bucurat de o binemeritată pauză, în care s-a relaxat și a călătorit. Pauză de seriale, că altfel roșcata este activă pe social media, are campanii și intenționează să facă și niște cursuri de actorie. Până una alta, dă probe și merge la castinguri. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fata adoptată de Ruxandra Ion ne-a povestit despre relația cu celebra producătoare de când nu mai locuiesc împreună, dar a dat din casă și despre iubitul ei și programele lor în…contratimp.

Toate lumea știe că standardele Ruxandrei Ion pentru producții sunt ridicate. Actorii sunt testați și fiecare detaliu e important atunci când se dă ok-ul pentru a face parte dintr-un proiect. În cazul Cristinei Ciobănașu, pretențiile Ruxandrei Ion sunt și mai mari, după cum ne-a povestit actrița.

Cristina Ciobănașu: „Eram într-un burnout și mi-am dorit să am o pauză”

CANCAN.RO: Cum ești în perioada asta? Am văzut că ai dat shut down în weekendul trecut și ai plecat cu iubitul la munte.

Cristina Ciobănașu: Da, am plecat că era nevoie. Eram într-o ușoară stare de multă muncă și simțeam nevoia să avem un pic de timp de odihnă și un pic de timp pentru noi, pentru că avem program diferit și de obicei când ajung eu acasă bărbatul doarme și când plec eu de acasă, bărbatul deja a plecat de mult sau invers.

CANCAN.RO: Sau să îți faci programare la el la cabinet!

Cristina Ciobănașu: Să știi că i-am zis la un moment dat: dacă vrem să ne mai vedem, trebuie să ne programăm în calendar o dată și o oră rezervată pentru noi.

CANCAN.RO: Ce faci pe plan profesional?

Cristina Ciobănașu: În continuare prezint emisiunea “Happy Caffe” alături de Vlad Gherman și Ruxandra Luca. Plănuim lucruri pentru la anul din punctul ăsta de vedere. Și, ce să zic, fac content online și îmi ocupă cel mai mult timp. Încerc să am grijă de mine. Caut niște cursuri de actorie. Noi, artiștii în general și actorii în general, învățăm cât suntem. Sunt în faza aia, în care ușor-ușor, după ce am avut o vacanță și o vară lungă și frumoasă și relaxantă, ușor-ușor încep să mă repun pe linia asta a proiectelor pe actorie.

CANCAN.RO: Ești în pauză de seriale.

Cristina Ciobănașu: Sunt în pauză de seriale, da. E binevenită această pauză, că eu m-am odihnit. Eram într-un burnout și mi-am dorit să am o pauză. Și acum castinguri, probe pentru tot felul.

CANCAN.RO: Castinguri și pentru seriale?

Cristina Ciobănașu: Da, am dat și castinguri pentru seriale. Rămâne de văzut.

Cristina Ciobănașu: „Suferim amândouă, de fapt toți trei (n.r soțul Ruxandrei Ion), pentru că nu mai reușesc să îi mai văd atât de des”

CANCAN.RO: Cum e să mergi la casting când știi că din comisie face parte și mama ta adoptivă? Ai mai mari emoții sau dimpotrivă?

Cristina Ciobănașu: Am mai mari emoții, dar cred că alea sunt castingurile în care sunt cea mai exigentă cu mine, pentru că ea mă știe foarte bine și știe ce pot. Și dacă nu mă adun și nu dau tot ce am mai bun, după aceea mă ceartă acasă. Pentru că știe ce a crescut și își dorește să fiu foarte bună.

CANCAN.RO: Cum e relația voastră de când nu mai locuiți împreună?

Cristina Ciobănașu: Suntem bine. Suferim amândouă, de fapt toți trei (n.r soțul Ruxandrei Ion), pentru că nu mai reușesc să îi mai văd atât de des. Avem tradiție să ne vedem duminică de duminică la masă, dar cum eu am fost ba plecată din București, ba cu proiecte, ba pentru relaxare, n-am mai putut să merg duminica la masă și am mai reușit să trec serile, așa după muncă, în fugă. Hai că am venit la o cafeluță, hai că am venit să vă pup, hai să nu știu ce. Dar n-am mai apucat să stăm așa cum stăteam înainte, când trăiam în aceeași casă și din cauza asta pot să zic că suferim un pic, că suntem destul de mult despărțiți. Dar ne-am făcut așa un soi de tradiție de anul trecut, eu și Ruxandra să plecăm pe undeva, doar noi două, să avem timp pentru noi. Și a fost cadoul ei pentru ziua mea, o plecare în două la Paris. Am fost câteva zile în Paris și a fost minunat.

