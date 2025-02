Vlad Gherman, dezvăluiri neașteptate despre Cristina Ciobănașu la un an de la nunta cu Oana Moșneagu: ”Ne vedem în continuare”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Despărțirea lor a fost un adevărat șoc pentru fani. Cei doi și-au spus „adio” după aproape 10 ani de relație. În cele din urmă, amândoi și-au găsit fericirea alături de altcineva. Totuși, la un an de la nunta cu Oana Moșneagu, actorul a făcut noi dezvăluiri despre fosta iubită.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în luna iunie și sunt extrem de fericiți împreună. Totuși, pentru a-și putea găsi liniștea unul în brațele celuilalt, cei doi au avut nevoie de terpaie în cuplu. Actorii au întâmpinat probleme din cauza fostelor relații.

Vlad Gherman a mărturisit că i-a fost foarte greu să accepte despărțirea de Cristina Ciobănașu. Actorul considera că a făcut totul perfect în relație și nu înțelegea cu ce a greșit. Totuși, aceasta a recunoscut faptul că nu avea experiență în ceea ce privește partea amoroasă.

„Despărțirea de Criss m-a luat pe nepregătite, a fost pur și simplu un șut în f**d, un pas înainte! Nu am știut ce se întâmplă cu mine, o perioadă lungă de timp am fost în negare, nu voiam să cred că e adevărat ce se întâmplă. A fost foarte greu. Eu am crezut că în relația cu Cristina am făcut totul ca la carte. Nu vreau să o blamez, Doamne ferește, să se înțeleagă greșit. Eram amândoi tineri, adică și ea era un copil când am început să fim împreună, și eu la fel, chiar dacă aveam 18 ani.

Nu aveam experiență, nu eram trecut prin relații și prin tot felul de experiențe care poate ne-ar ajutat. Ce m-a destabilizat a fost faptul că în percepția mea am făcut totul bine și cu toate astea uite că s-a terminat rău. Atunci eu mi-am pierdut total încrederea în mine, nu mai știam dacă e bine să fiu cum sunt eu, ce trebuie să schimb, unde am greșit. M-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare, pentru că nici nu am apucat să am o discuție, până în prezent nu am apucat să am o discuție cu Criss, să o întreb ce nu i-a convenit, ce s-a întâmplat.”, a spus Vlad Gherman în emisiunea moderată de Natalia Mateuț, la Antena Stars.