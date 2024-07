Cel mai mare regret al Oanei Moșneagu după nunta cu Vlad Gherman: ”Ne-am cam grăbit!”

În urmă cu mai bine de o lună, Oana Moșneagu și Vlad Gherman făceau cel mai important pas din viața lor. Cei doi și-au unit destinele și în mod oficial, iar nunta acestora a fost una de vis. Însă, chiar și așa, cei doi au câteva regrete, pe care le-au dezvăluit abia cum. Dacă ar putea da timpul înapoi, mirii ar schimba câteva detalii importante. Despre ce este vorba?

După o relație de trei ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele și în mod oficial. Mai întâi, cei doi au făcut cununia civilă, iar în data de 2 iunie a avut loc cununia religioasă și mare petrecere. Deși sunt fericiți că au făcut pasul cel mare, actorii au și câteva regrete despre care au vorbit abia acum.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au avut parte de o nuntă frumoasă, care a fost însă organizată pe ultima sută de metri. Cei doi au făcut totul pe repede înainte, fapt ce i-a lăsat cu unele regrete legate de ziua cea mare. Dacă ar putea da timpul înapoi, mirii ar face lucrurile diferit.

Oana Moșneagu a devenit „doamna Gherman” și este cât se poate de fericită. Recent, actrița a vorbit despre nunta sa și a mărturisit că a rămas și cu câteva regrete. Se pare că vedeta a fost nemulțumită de faptul că organizarea nunții a fost făcută pe ultima sută de metri, fapt ce i-a determinat să ia unele decizii pripite.

Însă, marele regret al Oanei Moșneagu are legătură cu ziua în care a avut loc nunta. Mai exact, marea petrecere s-a ținut într-o zi de duminică, fapt ce i-a făcut pe mulți invitați să plece de la eveniment destul de repede, căci a doua zi trebuiau să meargă la muncă.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă

Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei. Și aș mai schimba timpul de pregătiri, mi-aș da mai mult timp, noi ne-am cam grăbit și, din cauza asta, am făcut alegeri fiind limitați de disponibilități, pentru că am luat multe decizii pe ultima sută de metri. Până și rochia am ridicat-o cu doar jumătate de zi înainte”, a mărturisit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.