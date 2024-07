Asta-i ultima! Ce vrea să facă Oana Moșneagu cu rochia de mireasă și buchetul de la nunta ei

După ce în luna aprilie au devenit soț și soție cu acte în regulă, în urmă cu aproximativ o luna, Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi îndrăgostiți și-au ales cu atenție ținutele din ziua marelui eveniment, iar actrița nu are de gând să renunțe prea curând la cele două rochii de mireasă pe care le-a purtat, dar nici la buchet.

La începutul lunii iunie, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au devenit soț și soție. Căsătoria religioasă a avut loc pe 2 iunie, uniune care a culminat cu o petrecere de poveste. Așa cum și-au descris propria nuntă, evenimentul a fost intitulat ”Visul unei nopții de vară” – titlul piesei romantice a lui William Shakespeare. Decorul a fost desprins din tablourile pictorilor iubitori de vară, mesele au fost accesorizate cu decoruri florale în nuanțe pastelate, de sezon și detalii solare, iar mirii au completat perfect acest ”peisaj”.

Atât Oana Moșneagu, cât și Vlad Gherman și-au pregătit din timp ținutele pentru marele eveniment. Pentru că urmau să devină cele mai importante și frumoase ținute pe care le-a îmbrăcat până acum, actrița nu s-a putut decide la o singură rochie de mireasă. Pri urmare, Oana a îmbrăcat două rochii de mireasă spectaculoase.

În cadrul unui interviu, Oana Moșneagu a mărturisit că nu are de gând – prea curând – să dea uitării garderoba și accesoriile pe care le-a purtat în cea mai frumoasă zi din viața ei. Atât cele două rochii, cât și buchetul de mireasă vor ocupa un loc de cinste în locuința ei. Mai mult de atât, actrița a vizualizat deja cum va transforma una din rochiile pe care le-a purtat la nuntă și, de ce nu, cum o va purta și la alte evenimente.

”Intenționez să vopsesc a doua rochie, cea de la petrecere, îmi place extrem de mult cum se simte pe corp și câtă lejeritate în mișcare îmi oferă, îmi place tare și cum arată pe mine, așa că aș vrea să o mai port, dacă am ocazia, la vreun eveniment. Dacă reușesc să găsesc o vopsitorie potrivită, având în vedere că rochia are și corset și materialul e mătase naturală, o să mă vedeți purtând-o pe albastru, cel mai probabil. (râde). Când vine vorba despre accesorii, au locul lor special într-o cutiuță, o să le mai port în mod sigur, mai ales că la prima rochie am avut perle”, mărturisește Oana Moșneagu.