Ce au făcut Oana Moșneagu și Vlad Gherman cu banii primiți la nuntă. Pe ce s-au dus, de fapt: ”E cam greu în ziua de azi”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu se mai ascund și dau tot din casă! Cei doi actori au împărtășit detalii din culisele nunții lor de vis. În ziua cea mare, nu au făcut compromisuri și au avut cheltuieli pe măsură. Iată cum au cheltuit banii strânși din darul de nuntă!

La începutul lunii iunie, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au avut parte de o nuntă de vis. Cei doi actori și-au îndeplinit toate dorințele pentru ziua cea mare, iar cheltuielile au fost pe măsură. Au explicat că, spre deosebire de vremurile trecute când banii din dar ofereau un start în viață, acum au folosit suma strânsă în alte moduri, pe care le-au dezvăluit.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au explicat că au utilizat suma din darul de nuntă pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor aferente evenimentului lor. Datorită dorinței lor de a avea o ceremonie și o petrecere de nuntă la nivel înalt, cei doi nu s-au limitat în privința costurilor.

Citește și: S-A NUMĂRAT DARUL DUPĂ NUNTA ACTORILOR DE LA ANTENA 1! VLAD GHERMAN & OANA MOȘNEAGU AU DESCHIS PLICURILE: “A IEȘIT…”

Pe ce au cheltuit Oana Moșneagu și Vlad Gherman darul de nuntă

Mai mult, actrița a subliniat că în fața costurilor ridicate ale nunților moderne, este o adevărată provocare să acoperi toate cheltuielile doar cu resursele personale. Ea a adăugat că darul din partea invitaților a fost crucial pentru susținerea costurilor ceremoniei speciale.

„Am acoperit cheltuielile (…) O parte din ele. Ne-am ales niște lucruri destul de speciale, în general. Am reușit cu banii primiți cadou să acoperim o parte din cheltuieli (…) Oricum, e cam greu în ziua de astăzi, așa cum se fac nunțile în ziua de astăzi și la ce bugete presupun ele, cred că este destul de dificil să mai faci o nuntă cum se făcea înainte, pe vremuri, să vezi cu cât ieși după nunta aia și poate mirii după nuntă reușesc să își ia ceva pentru ei, înainte darul pentru miri era un fel de salt în viață, ca să își ia ceva în casă. Nu prea se mai întâmplă asta”, a dezvăluit Oana Moșneagu, pentru Antena Stars.

Vlad Gherman a fost mai rezervat în comentarii, dar a fost de acord cu soția sa. Cei doi actori au avut o nuntă exact așa cum au visat și au fost înconjurați de invitații care au împărtășit aceeași bucurie ca a lor.

„A zis bine că o parte. Să nu dăm din casă. Într-adevăr, nu am vrut să facem rabadă la nimic. Am luat tot ceea ce ne-am dorit. (…) Am făcut fix ce ne-am dorit și atunci chiar ne-am asumat. Când discutam și organizam nunta, că cel mai probabil nu o să ieșim pe plus”, a declarat Vlad Gherman.

Citește și: CE DECLARAȚII AU FĂCUT OANA MOȘNEAGU ȘI VLAD GHERMAN DUPĂ TREI SĂPTĂMÂNI DE LA NUNTĂ. ACTRIȚA SIMTE CĂ VIAȚA EI S-A SCHIMBAT TOTAL: „ÎN CREIERUL MEU S-AU ÎNTÂMPLAT NIȘTE LUCRURI…”