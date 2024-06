Ce declarații au făcut Oana Moșneagu și Vlad Gherman după trei săptămâni de la nuntă. Actrița simte că viața ei s-a schimbat total: „În creierul meu s-au întâmplat niște lucruri...”

Oana și Vlad Gherman și-au unit destinele în luna mai și au organizat o nuntă de vis la începutul lunii iunie. De atunci, cei doi actori strălucesc de fericire și își exprimă public iubirea. În ciuda acestui fapt, luna lor de miere va avea loc abia în timpul iernii, din cauza angajamentelor lor în diverse proiecte profesionale. Iată cum s-a schimbat viața celor doi de când sunt căsătoriți!

Oana Moșneagu și soțul ei, Vlad Gherman, au participat împreună la evenimentul recent, unde actrița a dat mai multe amănunte din casă. Acum trei săptămâni a avut loc o nuntă cu fast pentru Oana Moșneagu și Vlad Gherman, un eveniment așteptat cu nerăbdare nu doar de cei doi actori, ci și de apropiați, fapt care s-a și observat la evenimentul ce a avut loc la începutul lunii.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, pe 2 iunie. Îmbrăcați în ținute impecabile, cei doi au pășit încrezători în biserică, pentru a lua parte la ceremonie. Aceștia au participat recent la primul lor eveniment monden de la nuntă, unde au venit în calitate de soț și soție.

Aceștia au făcut mărturisiri despre cum s-a schimbat viața lor de la nuntă. Vlad Gherman a declarat că nu simte că ceva s-a schimbat în mod semnificativ în urma acestui moment, deoarece se iubesc la fel de mult ca la început. Actorul a subliniat importanța cununiei religioase și impactul profund pe care l-a avut pentru ei.

Oana Moșneagu a împărtășit că simte că au avut loc schimbări semnificative în viața ei de când a spus hotărâtul „DA!”. Actrița recunoaște că fiecare pas important în relația lor a contat profund și că într-adevăr au evoluat mult de la începutul relației lor de iubire și până în prezent.

„Pentru mine s-au schimbat niște lucruri, în sensul că cu fiecare etapă prin care am trecut împreună, de la cerutul mâinii mele, până la cununia civilă și ziua nunții, cumva în creierul meu cu fiecare etapă pe care o parcugeam mă simțeam din ce în ce mai aproape de el și simțeam că suntem din ce în ce mai uniți și lipiți cumva. Sunt oameni pentru care nu contează chestia asta, dar în creierul meu s-au întâmplat niște lucruri atunci când am zis de 3 ori DA, așa am simțit eu și a contat fiecare pas”, a spus și Oana Moșneagu, pentru sursa citată.