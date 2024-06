Oana Moșneagu, surprinsă fără verighetă! Ce s-a întâmplat la 3 săptămâni de la nunta cu Vlad Gherman

Oana și Vlad Gherman și-au unit destinele în luna mai, iar apoi, la începutul lui iunie au avut parte de o nuntă de vis. De atunci, cei doi actori radiază de fericire și își exprimă public dragostea reciprocă fără rețineri. Luna de miere, însă, o vor petrece abia la iarnă, fiind ocupați cu diverse proiecte profesionale. Recent, la un eveniment monden, Oana a fost observată fără verigheta pe deget, ceea ce a atras atenția celor prezenți.

Oana Moșneagu și soțul ei, Vlad Gherman, au participat împreună la evenimentul recent, unde Oana a mărturisit că și-a dat jos verigheta la scurt timp după nuntă. Cei doi nu sunt doar parteneri de viață, ci și de muncă, colaborând la serialul „Lia, soția soțului meu”, difuzat pe Antena 1. În plus, au proiecte comune în teatru și vor apărea într-un lungmetraj, o comedie, care se află în producție.

Oana Moșneagu a surprins pe toată lumea la ultimul eveniment la care a participat alături de soțul ei, Vlad Gherman! Motivul pentru care Oana Moșneagu și-a dat jos verigheta nu a fost legat de vreo neînțelegere în cuplu, ci din cauza locului de muncă. Actrița a explicat că, atunci când filmează pentru serial, trebuie să renunțe la inelul său.

După nuntă, însă, a întâmpinat dificultăți în a-și scoate verigheta, deoarece aceasta îi rămânea blocată pe deget. Pentru a evita astfel de probleme în viitor, Oana a decis să își ducă verigheta la lărgit, asigurându-se astfel că nu va mai avea dificultăți în a o purta și scoate când este necesar.

„Nu am verigheta pe deget pentru că a trebuit să o duc la lărgit. Eu la filmări, în mod normal, trebuie să scot verigheta, am un racord. Dacă personajul meu nu este căsătorit, eu nu pot să apar cu verighetă. Și pentru că am făcut-o puțin cam micuță, în timpul filmărilor nu am putut să scot verigheta și a trebuit să joc cumva, să îmi ascund mâna. Acum am dus verigheta la lărgit, asta este explicația pentru care nu o am”, a spus Oana Moșneagu, potrivit Ciao.ro.