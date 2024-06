Cum a reacționat Oana Roman când a văzut că Ioana Blaj s-a îmbrăcat în alb la nunta Oanei Moșneagu. Vedeta a desființat-o pe actriță

Ioana Blaj a stârnit un val de controverse după ce s-a îmbrăcat în alb la nunta Oanei Moșneagu și a lui Vlad Gherman. Actrița din serialul „Lia – soția soțului meu” a fost aspru criticată, în mediul online, pentru că a încălcat o regulă din Codul Bunelor Maniere. Mulți au fost cei care au desființat-o pe vedetă, pentru că a ales să poarte o ținută albă la nuntă și să eclipseze mireasa. Oana Roman și-a dat cu părerea despre gestul ei, fără să stea pe gânduri. Ce a putut să spună despre întregul episod?

Oana Roman și-a spus părerea despre Ioana Blaj, care s-a îmbrăcat în alb la nunta Oanei Moșneagu și a lui Vlad Gherman. Ținuta actriței din „Lia – soția soțului meu” a stârnit multe reacții negative în mediul online, după ce au apărut fotografiile de la petrecerea colegilor ei de breaslă. Fiica lui Petre Roman nu s-a putut abține și a spus ce crede despre invitata care a purtat o rochie albă la o nuntă, încălcând astfel o regulă din Codul Bunelor Maniere.

Oana Moșneagu le-ar fi spus invitaților ei să nu se îmbrace în negru, mai în glumă, mai în serios. Actrița a reacționat imediat, după ce Ioana Blaj a venit la nunta ei îmbrăcată în alb și a dezvăluit cum și-a motivat ea alegerea.

„Mamă, cât scandal s-a făcut în online că a venit Ioana în alb, mare dramă, mare tragedie. Eu am fost surprinsă în prima secundă când am văzut-o. M-am uitat la ea și am zis: «Ai venit în alb?». Și ea a zis că «Da, nu aveam nimic colorat și tu ai zis că în negru nu se poate», și am zis: «E bine, să fii sănătoasă», după care am dansat toată noaptea.

Adică am fost surprinsă, o secundă am avut reacția asta, după care nu mi-a păsat, pentru că nu despre asta era vorba, despre ce culoare poartă ea sau altcineva, ci era vorba despre bucuria pe care o avea să fie lângă noi, pe care o împărtășeam cu toți invitații și noi cu ei și asta a contat mai mult decât dacă a venit cineva în alb. Asta e o chestie de detaliu, de care oamenii din online evident că se leagă, pentru că trebuie să se lege de ceva”, a declarat Oana Moșneagu, la Antena Stars.