Marius Elisei și-a găsit un nou loc de muncă, după ce a renunțat la Uber. Ce a ajuns să facă pentru bani fostul soț al Oanei Roman

Marius Elisei își vede liniștit de viață, după divorțul de Oana Roman. Cei doi au luat-o pe căi diferite de multă vreme, iar bărbatul și-a refăcut deja viața. Vedeta se ocupă îndeaproape de creșterea și educația micuței Isabela și are grijă să nu-i lipsească nimic. Copila simte lipsa tatălui ei, mai ales de când relația dintre ei s-a răcit. Se văd tot mai rar, lucru recunoscut și de fiica lui Petre Roman, însă fosta prezentatoare de televiziune face tot posibilul să-i fie aproape fetiței ei. În timp ce Oana s-a plâns că Marius nu plătește nici pensie alimentară și nici alocația Isabelei, acesta și-a găsit un nou loc de muncă. Ce a ajuns să facă, după ce s-a lăsat de Uber?

Marius Elisei i-a lăsat pe toți mască după ce a postat o fotografie cu el îmbrăcat în ținută de armată. Se pare că fostul soț al Oanei Roman și-a găsit o nouă meserie, așa cum reiese din fotografia făcută publică chiar de el. În urmă cu câteva luni bune, acesta își câștiga traiul din munca de la Uber, însă iată că acum lucrurile au devenit mult mai serioase în viața lui profesională.

De când și-a întâlnit sufletul pereche, parcă totul s-a așezat perfect pentru Marius Elisei. Este mai fericit ca niciodată alături de iubita lui, iar acum a dat și lovitura în carieră: a îmbrăcat haina militară!

Între timp, Oana Roman se ocupă îndeaproape de creșterea și educația Isabelei. Fetița nu și-a mai văzut tatăl atât de des precum altădată, lucru care a afectat-o îndeajuns de mult. Vedeta de televiziune ne mărturisea că fostul ei soț nu se mai implică în viața fetiței lor, din niciun punct de vedere. Fiica lui Petre Roman spunea că Marius Elisei nu-i oferă pensie alimentară și nici alocația micuței, care ar fi rămas blocată într-un cont comun.

„Nu primește de la tatăl ei niciun fel de pensie alimentară. De când am divorțat, de 3 ani, nu s-a plătit pensie alimentară niciodată. Nu primește, de asemenea, nici măcar alocația, pentru că alocația intră într-un cont administrat de el și nu avem acces, cel puțin până astăzi (n.r. marți 21 mai) nu am primit acces la acel cont și pensia alimentară nu se plătește deloc. Practic, ea are doar banii ei, făcuți de ea, și banii munciți de mine, pe care îi cheltui ca să îi plătesc școala, pentru că este la o școală privată, toate activitățile, absolut toate cheltuielile”, mărturisea Oana Roman, pentru CANCAN.RO.