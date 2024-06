Promisiunea pe care Vlad Gherman i-a făcut-o Oanei Moșneagu în ziua nunții lor. Fanii s-au topit!

Astăzi, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit religios. Cei doi actori au făcut un pas important și au spus „Da!” în fața lui Dumnezeu. În ziua nunții, actorul din serialul „Lia – Soția soțului meu” (Antena 1) i-a făcut o promisiune specială soției sale! Iată ce a postat pe rețelele de socializare, după ceremonia din biserică.

Duminică, 2 iunie 2024, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit destinele în fața Divinității. Pe rețelele de socializare, au încărcat o multitudine de fotografii de la marele eveniment. De altfel, actorul i-a făcut o promisiune soției sale, chiar în ziua nunții. Pe pagina personală de Instagram, partenerul Oanei Moșneagu a notat un mesaj emoționant. I-a promis că va fi alături de ea la bine și la greu!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au ales să se căsătorească religios la data de 2 iunie 2024. Cei doi au pregătit totul din timp, iar ținutele vestimentare pe care le-au purtat la ceremonie au strălucit. Oana Moșneagu a ales să îmbrace o rochie de mireasă satinată, care i-a pus în valoare talia, dar și zona gâtului. Desigur, soțul ei a îmbrăcat un costum specific acestui eveniment, fiind asortat cu un papion negru. De altfel, Oana Moșneagu a ales să accesorizeze într-un mod foarte special ținuta purtată în biserică. Printre elementele care au strălucit se numără și un colier cu perle și un fluture alb.

Pe rețelele de socializare, Oana Moșneagu a notat, în urmă cu câteva ore, un mesaj emoționant. După ce au pășit în afara bisericii, actrița a încărcat și câteva fotografii de la marele eveniment.

„Meet the Ghermans❤️ 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat. Welcome love, stay here forever”, este mesajul notat de Oana Moșneagu.