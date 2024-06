Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit religios! Primele imagini de la nunta lor

Fericirea este mare pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu! Astăzi, 2 iunie 2024, cei doi și-au pus pirostriile în fața lui Dumnezeu. Au pășit încrezători în biserică și au spus „Da!” în fața preotului care a oficiat slujba cununiei. Pe rețelele de socializare, proaspeții însurăței au încărcat, deja, imagini superbe! Iată detaliile!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au pregătit din timp pentru acest moment special din viața de cuplu. De pildă, în luna mai, Oana Moșneagu le arăta urmăritorilor săi câteva detalii legate de ținutele vestimentare pe care urmau să le probeze și să le îmbrace pentru marele eveniment. AICI se regăsesc mai multe detalii!

Apoi, s-au ocupat de toate detaliile, pentru ca întregul eveniment să fie perfect. Astăzi, 2 iunie 2024, cuplul a pășit încrezător, în biserică. Actrița și partenerul său de viață au spus „Da!” în fața lui Dumnezeu. După ce a avut loc slujba pentru cununia religioasă, cei doi au pășit pe treptele bisericii și s-au sărutat. Desigur, cu zâmbetele pe buze, au făcut o serie de fotografii care vor rămâne în albumul personal și care să le amintească de această zi superbă. Pe rețelele de socializare, Oana Moșneagu a încărcat câteva fotografii, iar prietenii virtuali s-au înghesuit să îi felicite. Tot pe internet, actrița a notat un mesaj emoționant.

„Meet the Ghermans❤️ 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat. Welcome love, stay here forever”, este mesajul notat de Oana Moșneagu.