Cum se va îmbrăca Vlad Gherman la nunta cu Oana Moșneagu, pe 2 iunie 2024. FOTO

Numărătoarea inversă a început. Au mai rămas 10 zile până când Vlad Gherman și Oana Moșneagu se vor căsători. Aproape toate detaliile au fost puse la punct – locație, aranjamente florale, fotograf etc – iar acum toată atenția le este îndreptată către propriile lor ținute. Ei bine, nu doar mireasa va purta două rochii, ci și mirele. Recent, actorul și-a prezentat cele două costume pe care le va îmbrăca în cea mai importantă zi din viața sa. Tinuțele sunt persoanlizate și create special pentru el.

La începutul lunii aprilie, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cununat civil – devenit oficial soț și soție, urmând ca pe data de iulie să aibă loc și cununia religioasă. Au mai rămas 10 zile până la nunta celor doi, iar regătirile pentru eveniment sunt pe ultima sută de metri, cele mai importante detalii fiind deja puse la punct. Pentru că și-a ținut comunitate de fani în suspans până acum, actorul a fost extrem de fericit să le împărtășească fanilor o serie de imagini cu ținutele sale de ginerică.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se căsătoresc religios la începutul lunii iunie

Vlad Gherman va purta două costume de mire – o ținută pe care o va îmbrăca la biserică și la valsul mirilor și o altă ținută pe care o va purta până la finalul petrecerii. Într-un videoclip urcat pe o rețea de socializare, actorul a probat cele două costume și le-a prezentat fanilor cele mai importante detalii – vestimentația poartă monograma sa personalizată. Una dintre ele se află chiar pe gulerul sacoului, acolo unde este brodată data în care va avea loc nunta, dar și inițialele prenumelor lor: O&V 02.06.2024.

Totodată, inițialele mirelui sunt brodate și pe manșeta mânecii de la cămașă. Primul costum – cel de la biserică – este complet negru, cu o vestă neagră, un paion elegant, cămașă albă și o pereche de pantofi negri, iar costumul pentru petrecere este gri, tot cu o cămașă albă, asortat cu o pereche de mocasini din piele neagră – vezi GALERIA FOTO.

La fel ca soțul ei, Oana Moșneagu va îmbrăca și ea două rochii de mireasă. După ce a probat peste 70 de articole vestimentare, actrița a ales două ținute complet diferite. Prima rochie este mai clasică și mai simplă și o va purta la cununia religioasă și la dansul mirilor, iar a doua rochie – ceva mai sexy și mai comodă – o va purta pe toată durata petrecerii.

„Prima este mai clasică și mai simplă. O voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După am ales o rochie mai comodă, la fel de frumoasă, destul de strâmtuță, sper să mă pot desfășura. Cea pe care am ales-o era printre primele pe care le-am probat. După ce am probat 70, m-am întors la una dintre primele zece”, a dezvăluit Oana Moșneagu pentru unica.ro.