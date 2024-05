Oana Moșneagu și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Dezvăluirea făcută la scurt timp după nuntă: „Ar trebui să fie mai ușor.”

Recent, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să își ducă relația la următorul nivel și au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă. Cei doi se bucură acum de o poveste de iubire frumoasă și nu își văd viața unul fără altul, însă lucrurile nu au fost mereu la fel. Se spre că primii pași în relația celor doi au fost făcuți destul de greu, iar aceștia au reușit să își găsească drumul unul spre altul doar cu ajutorul terapiei de cuplu. Dezvăluirile surprinzătoare făcute de Oana Moșneagu.

După o relație de trei ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut cununia civilă, iar în data de 2 iunie o să aibă loc cununia religioasă și mare petrecere. Însă, deși au ajuns în acest punct frumos al relației lor, se pare că aceștia au avut mult de muncit și au reușit doar datorită terapiei de cuplu.

(CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI VLAD GHERMAN, DUPĂ CE S-A SPUS CĂ OANA MOȘNEAGU E ÎNSĂRCINATĂ: “ESTE O ETAPĂ FIREASCĂ A UNUI CUPLU”)

Recent, Oana Moșneagu a mărturisit că ea și partenerul său au ajuns la terapie de cuplu încă de la începuturile relației. De asemenea, actrița a mai dezvăluit că dacă nu lua hotărârea să facă acest pas, cel mai probabil ea și Vlad Gherman nu mai formau un cuplu în ziua de astăzi.

Se pare că la început, aceștia nu au rezonat prea bine, ambii find marcați de fostele relații și cărând cu ei niște traume greu de înțeles de către partener. Deși cei doi își doreau mult să fie împreună, nu reușeau să funcționeze ca un cuplu sănătos și să se așeze pe aceeași lungime de undă.

„Cred că, dacă eu și al meu iubit nu am fi apelat la terapia de cuplu în stadiul incipient al relației noastre, nu știu dacă am fi ajuns să mai fim împreună acum și să vorbim despre căsătorie. Noi am ales să mergem la terapie pentru că ne uitam unul la altul, știam că ne dorim să fim împreună, cu datele pe care fiecare le avea despre celălalt până în acel moment, și ne-am dat seama că suntem doi oameni la o vârstă, care cară cumva experiențele care ne-au format, într-adevăr, dar și niște traume din niște relații anterioare.

Și noi ne-am întâlnit și am băgat la înaintare în prima fază a relației mai degrabă traumele din trecut decât o părticică din sufletul nostru. Noi am venit bușiți după toate experiențele anterioare, în mod diferit, încât pur și simplu nu reușeam să ne acordăm.

Era clar că ne dorim să fim împreună. Exista o atracție între noi și o chimie între noi și o profunzime a întâlnirilor noastre care ne-a făcut să alegem varianta asta”, a declarat Oana Moșneagu, potrivit unica.ro.