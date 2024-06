Antonio Satîru, dezvăluiri cutremurătoare despre operația de 12 ore, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene: „Am fost născut a doua oară” + „Nu mă așteptam să mă trezesc de pe masa de operație”

Antonio Satîru (30 de ani), cel mai înalt bărbat din România (2,2 metri), care îndrăgește magia, și-a deschis sufletul în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene. A dezvăluit o experiență dureroasă pe care a trăit-o în copilărie. A fost supus unei operații care a durat 12 ore. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 15 iunie 2024!

Antonio Satîru și-a deschis sufletul, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene. Tânărul în vârstă de 30 de ani, de profesie magician, a vorbit despre o experiență dificilă pe care a trăit-o în copilărie. În jurul vârstei de 11-12 ani, tânărul a fost nevoit să se opereze. Din cauza creșterii accelerate, a avut probleme mari de sănătate, aspect care l-a împins să caute ajutorul medicilor. Doar că multe spitale din țară au refuzat să îl opereze pe tânăr, motiv pentru care a căutat ajutor medical în străinătate. Printre opțiuni se regăseau Spania și Israel.

„De pe la 11, 12 am stat prin spitale. Situația mea medicală ce o aveam la vremea respectivă era foarte complexă și am fost prin cam toate spitalele de specialitate din România și cam peste tot am fost refuzat din diverse motive, fie care nu aveau aparatura necesară ca să facă o astfel de operație atât de complicată, fie nu aveau staff-ul necesar ca să ducă o astfel de operație. Până când s-au găsit două opțiuni de doctori care erau dispuși să facă această operație, Israel și Spania”, a mărturisit Antonio Satîru, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene .

Magicianul în vârstă de 30 de ani a continuat să își expună povestea. La vârsta de 12 ani, a fost nevoit să plece în Spania, pentru a fi operat. Intervenția chirurgicală a durat nu mai puțin de 12 ore. Însă, i-a fost salvată viața.

Trezirea după operație a fost precum „o a doua naștere”, s-a confesat Antonio Satîru.

„A fost atât de grea recuperare a și atât de dură, nu pot să zic că am conștientizat exact cât de grav o să fie. Adică nici măcar nu-mi simțeam mușchii când eram întins în pat. Am fost născut a doua oară, de asta mi-am și tatuat pe degete, data când m-am trezit după operație și pe care o consider fix ca a doua zi de naștere. A durat 12 ore, două echipe diferite de chirurgie, una care s-a ocupat pe partea de inimă și una care mi-au înlocuit câteva coaste cu tije de titan și după 12 ore nebune uite-mă în viață, lucru la care eu nu mă așteptam. Nu am conștientizat niciodată exact cât de grav o să fie. Mai mult din cauza faptului că eu nu mă așteptam să mă trezesc după… deci zero șanse să mă trezesc de pe masă de operație”, a mai spus Antonio Satîru.