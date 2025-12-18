Acasă » Știri » Dacă vă întâlniți cu Viorica, sunați urgent la 112. Femeia de 90 de ani a plecat de acasă în pijamale

Dacă vă întâlniți cu Viorica, sunați urgent la 112. Femeia de 90 de ani a plecat de acasă în pijamale

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 12:43
Dacă vă întâlniți cu Viorica, sunați urgent la 112. Femeia de 90 de ani a plecat de acasă în pijamale

Alertă de dispariție în România! Bassetti Viorica – în vârstă de 90 de ani – a plecat voluntar de acasă și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Cei care au informații care pot ajuta la identificarea senioarei sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție. 

Miercuri, 17 decembrie 2025, Bassetti Viorica a plecat de la domiciliul său din Cluj Napoca și nu a mai revenit. Când a plecat de acasă femeia de 90 de ani era îmbrăcată în pijama și un cojoc maro cu blană, și o pereche de papuci de casă. Îngrijorate, rudele femii au alertat imediat autoritățile.

Bassetti Viorica a plecat de acasă în pijamale

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea bătrânei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe la cea mai apropiată unitate de poliție.

„În data de 17 decembrie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că în data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 12.30 BASSETTI VIORICA, de 90 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu din municipiul Cluj-Napoca, iar până în prezent nu s-a mai întors. La momentul plecării aceasta purta o pijama alb cu negru, un cojoc maro cu blană, și purta papuci de casă de culoare albastru.” informează IPJ Cluj

SEMNALMENTE: înălțime 1,60 m, aproximativ 50 de kg, ochi căprui, păr scurt grizonat.

Persoanele care pot oferi informații despre Bassetti Viorica sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

O alpinistă de 33 de ani a murit înghețată pe munte, după ce iubitul a abandonat-o. Ireal cum a fost surprins bărbatul imediat după

Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
Știri
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Știri
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ...
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
Vezi toate știrile
×