Dacă vă întâlniți cu Viorica, sunați urgent la 112. Femeia de 90 de ani a plecat de acasă în pijamale

Alertă de dispariție în România! Bassetti Viorica – în vârstă de 90 de ani – a plecat voluntar de acasă și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Cei care au informații care pot ajuta la identificarea senioarei sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

Miercuri, 17 decembrie 2025, Bassetti Viorica a plecat de la domiciliul său din Cluj Napoca și nu a mai revenit. Când a plecat de acasă femeia de 90 de ani era îmbrăcată în pijama și un cojoc maro cu blană, și o pereche de papuci de casă. Îngrijorate, rudele femii au alertat imediat autoritățile.

Bassetti Viorica a plecat de acasă în pijamale

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea bătrânei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe la cea mai apropiată unitate de poliție.

„În data de 17 decembrie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că în data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 12.30 BASSETTI VIORICA, de 90 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu din municipiul Cluj-Napoca, iar până în prezent nu s-a mai întors. La momentul plecării aceasta purta o pijama alb cu negru, un cojoc maro cu blană, și purta papuci de casă de culoare albastru.” informează IPJ Cluj

SEMNALMENTE: înălțime 1,60 m, aproximativ 50 de kg, ochi căprui, păr scurt grizonat.

Persoanele care pot oferi informații despre Bassetti Viorica sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

