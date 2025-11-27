Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat noul iubit! Blondina a răbufnit: „Nu voi mai avea niciodată bărbat alb”

Dana Roba simte, din nou, fiorii iubirii. Make-up artista are iubit nou, iar recent l-a prezentat pe acesta și fanilor din mediul online. Relația este la început, însă Dana Roba pare convinsă că și-a găsit alesul și vrea chiar să ajungă în fața altarului. Însă euforia acesteia a fost distrusă de unele persoane. A fost criticată pentru noua relație, dar acum vine cu replica pentru cârcotași.

Recent, Dana Roba a anunțat că este în al nouălea cer. Și-a găsit un nou iubit și a fost vorba despre dragoste la prima vedere. Cei doi au fost în vacanță în Cipru, iar make-up artista a spus că nu vrea să mai plece niciodată de lângă el.

„Am venit la un date (n.r. întâlnire) în Cipru și plec într-o relație din care nu vreau să ies niciodată“, a scris Dana Roba, pe TikTok.

Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat iubitul

Însă, noua relație a Danei Roba nu a fost pe placul unora. Unii dintre urmăritorii acesteia au criticat-o pentru alegerea făcută și condamnă faptul că ea își dorește de acum numai iubiți de culoare.

Ei bine, Dana Roba nu s-a lăsat intimidată de criticile primite, ci a explodat. Make-up artista a venit cu o replică acidă pentru toți cei care îi judecă relația și alegerile, punându-i pe aceștia la punct.

„Adele este căsătorită cu un bărbat de culoare, Rich Paul, și nimeni nu o judecă. Eu am spus și o să mai spun încă o dată: nu voi mai avea niciodată bărbat alb. Bărbatul de culoare este mult mai carismatic și cu simțul umorului. Am ieșit la un date cu el și a fost dragoste la prima vedere din ambele părți. Nu mă interesează părerea celor din jur. Sunt multe femei albe care mi-au zis: «Aș vrea și eu măcar o dată să văd cum e un bărbat negru, dar nu am curaj din cauza societății»”, a scris Dana Roba, pe TikTok.

Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru! Ce acuzații le aduce de data aceasta vedeta: „Nu vrea să mi-o dea”

Cât costă un machiaj de mireasă la Dana Roba. Prețuri de fițe sau artă pură?

Foto: Instagram