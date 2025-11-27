Acasă » Știri » Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat noul iubit! Blondina a răbufnit: „Nu voi mai avea niciodată bărbat alb”

Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat noul iubit! Blondina a răbufnit: „Nu voi mai avea niciodată bărbat alb”

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 11:12
Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat noul iubit! Blondina a răbufnit: „Nu voi mai avea niciodată bărbat alb”
Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat iubitul /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Dana Roba simte, din nou, fiorii iubirii. Make-up artista are iubit nou, iar recent l-a prezentat pe acesta și fanilor din mediul online. Relația este la început, însă Dana Roba pare convinsă că și-a găsit alesul și vrea chiar să ajungă în fața altarului. Însă euforia acesteia a fost distrusă de unele persoane. A fost criticată pentru noua relație, dar acum vine cu replica pentru cârcotași.

Recent, Dana Roba a anunțat că este în al nouălea cer. Și-a găsit un nou iubit și a fost vorba despre dragoste la prima vedere. Cei doi au fost în vacanță în Cipru, iar make-up artista a spus că nu vrea să mai plece niciodată de lângă el.

„Am venit la un date (n.r. întâlnire) în Cipru și plec într-o relație din care nu vreau să ies niciodată“, a scris Dana Roba, pe TikTok.

Dana Roba și noul iubit /Foto: Instagram

Dana Roba, pusă la zid după ce și-a prezentat iubitul

Însă, noua relație a Danei Roba nu a fost pe placul unora. Unii dintre urmăritorii acesteia au criticat-o pentru alegerea făcută și condamnă faptul că ea își dorește de acum numai iubiți de culoare.

Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Ei bine, Dana Roba nu s-a lăsat intimidată de criticile primite, ci a explodat. Make-up artista a venit cu o replică acidă pentru toți cei care îi judecă relația și alegerile, punându-i pe aceștia la punct.

„Adele este căsătorită cu un bărbat de culoare, Rich Paul, și nimeni nu o judecă. Eu am spus și o să mai spun încă o dată: nu voi mai avea niciodată bărbat alb. Bărbatul de culoare este mult mai carismatic și cu simțul umorului.

Am ieșit la un date cu el și a fost dragoste la prima vedere din ambele părți. Nu mă interesează părerea celor din jur. Sunt multe femei albe care mi-au zis: «Aș vrea și eu măcar o dată să văd cum e un bărbat negru, dar nu am curaj din cauza societății»”, a scris Dana Roba, pe TikTok.

Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru! Ce acuzații le aduce de data aceasta vedeta: „Nu vrea să mi-o dea”

Cât costă un machiaj de mireasă la Dana Roba. Prețuri de fițe sau artă pură?

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Știri
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în…
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
Știri
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el,…
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”. Câți bani câștiga pe OnlyFans
Adevarul
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”....
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Digi24
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în...
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în ...
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te ...
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o ...
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o acasă” | EXCLUSIV
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Vezi toate știrile
×