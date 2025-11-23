Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care nu mai vreau să ies niciodată”

Dana Roba își uimește fanii din nou! Make-up artista are o nouă cucerire, iar bărbatul este fix așa cum îi place și cum a mărturisit mereu că și-l dorește. Influencerița se află în Cipru alături de noul ei iubit. Cine este acesta? Află toate detaliile în articol!

Cu toate că fostele ei relații nu s-au terminat foarte bine, Dana Roba nu renunță la iubire! Influencerița a mai oferit o șansă dragostei și a întâlnit un bărbat de culoare, așa cum a mărturisit mereu că vrea, fără excepție.

Dana Roba s-a afișat alături de noul iubit

Cu puțin timp în urmă, make-up artista mărturisea pe rețelele de socializare că dorința ei pentru anul 2026 este să se căsătorească cu un bărbat de culoare. Ei bine, după despărțirea de fostul partener, Dana Roba nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut rapid la următoarea cucerire. Oare urmează să zică marele „DA” în anul care vine?

La scurtă vreme după ce și-au început relația, cei doi s-au afișat deja împreună, semn că iubirea dintre ei este deja mare și au gânduri serioase. Dana Roba a împărtășit mai multe imagini cu cel care a reușit să îi cucerească inima. Ea a mărturisit că s-a dus în Cipru să se întâlnească cu acest bărbat și mărturisește că nu mai vrea să termine această relație niciodată.

„Am plecat la un date (n.r. întâlnire) în Cipru cu un bărbat de culoare și mă întorc într-o relație din care nu vreau să ies niciodată“, a scris Dana Roba, pe TikTok.

CITEȘTE ȘI:

Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”

Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie”