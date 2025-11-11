Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu...”

Dana Roba, mai sinceră decât ne-am fi așteptat! Make-up artista a vorbit despre dorința ei pentru anul 2026 și i-a luat prin surprindere pe fani cu declarația ei. Află în rândurile de mai jos ce a zis!

Noaptea dintre ani se apropie, iar vedetele încep deja să își pregătească lista de dorințe. Printre ele se numără și Dana Roba. Deja e sigură pe ceea ce vrea și nu acceptă altă posibilitate!

Ce își dorește Dana Roba în 2026

Dana Roba și iubitul ei american s-au despărțit în urmă cu câteva luni din cauză că acesta conversa cu alte femei. La scurt timp după separare, ea a mărturisit că își dorește să facă pasul cel mare în anul 2026. În ultimul timp, Dana Roba nu s-a ferit să vorbească despre atracția ei pentru bărbați de culoare și a mărturisit că nu își mai dorește să fie împreună cu alt tipar.

Chiar dacă fosta căsnicie s-a încheiat într-un mod extrem de dureros care a marcat-o pe viață pe Dana Roba, iar următoarele relații au fost și ele sortite eșecului, vedeta nu a întors complet spatele iubirii și este dispusă să spună iar marele „DA!”. Make-up artista a mărturisit că în anul 2026 vrea să se căsătorească… dar nu cu oricine! Cu un bărbat „black”.

„Dorința mea pentru 2026 – să mă mărit cu un bărbat black”, a scris Dana Roba pe TikTok.

Își dorește să devină mamă din nou

Vedeta are deja două fetițe, însă mărturisea în urmă cu ceva timp că își dorește să-și mărească familia.

„Spre surprinderea voastră, aș mai vrea un copil și aș vrea să fie făcut cu un bărbat de culoare. Mi-ar și plăcea foarte mult să mă căsătoresc cu un bărbat de culoare și să mai fac un copil și să își dorească și el, bineînțeles, să fie tată, nu doar donator de spermă, așa nu vreau. Vreau să ia rol de tată și să fie cu adevărat un bărbat care își dorește o femeie ca mine, o femeie care nu stau să atârn la banii lui sau pur și simplu să îmi iubească copiii cum i-ar iubi pe ai lui”, spunea Dana Roba, pe Instagram, la acel moment.

