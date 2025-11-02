Acasă » Știri » Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru! Ce acuzații le aduce de data aceasta vedeta: „Nu vrea să mi-o dea”

Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru! Ce acuzații le aduce de data aceasta vedeta: „Nu vrea să mi-o dea”

De: Irina Vlad 02/11/2025 | 16:54

A trecut mai bine de un an de când Dana Roba a fost la un pas de moarte. Make-up artista se judecă și acum cu Daniel Balaciu, fostul soț care a încercat să o omoare cu mai multe lovituri de ciocan, pentru custodia celor două fete pe care le au împreună. Scandalul a luat amploare în ultima perioadă, după ce Danei i-a fost refuzată o semnătură necesară pentru a merge în vacanță.

În urmă cu un an și jumătate, Dana Roba a fost aproape omorâtă de fostul ei soț, Daniel Balaciu. Bărbatul a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap, însă make-up artista a supraviețuit miraculos. De atunci și până acum, femeia a reușit să își reia viața pe care o avea înainte, iar alături de ea sunt cele două fetițe pe care le are cu cel care ar fi putut să-i fie călău.

Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru

În timp ce Daniel Balaciu se află în spatele gratiilor, Dana Roba își crește fetele și se ocupă exclusiv de ele. Cei doi au divorțat oficial în luna martie a acestui an, iar magistrații de la Timișoara i-au oferit make-up artistei custodia exclusivă a celor două fete, ceea ce ar fi trebuit să îi ofere posibilitatea de a pleca în vacanță oriunde cu ele, ori de câte ori și oriunde vrea, fără să mai fie necesară permisiunea tatălui.

Chiar și în aceste condiții, se pare că Dana Roba nu are mână liberă să facă ce vrea. Fosta ei soacră a intentat un nou apel în instanță în care contestă custodia totală a make-up artistei. Recent, aceasta le-a povestit prietenilor virtuali că a vrut să plece cu cele mici într-o vacanță – în afara țării – însă nu a primit semnătură din partea tatălui lor.

Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”Am vrut să plec cu fetele mele în vacanță, dar, din păcate, nu am semnătură de la Daniel, de la acel criminal care mi-a dat în cap cu ciocanul în urmă cu un an jumate și a vrut să mă omoare. Deci, nu am semnătura și nu vrea să mi-o dea. Și trebuie să aștept să se finalizeze procesul. Când? Dumnezeu știe când se va finaliza, Dumnezeu știe când se va termina procesul. Nu știu, mai am”,  a spus Dana Roba pe TikTok.

Scandalul custodiei s-a mutat și de cealaltă parte. Dana Roba a mers la socrul ei de la care a reușit să obțină o explicație despre motivele pentru care nu are dreptul să plece cu fetele ei în afara țării. Mak-up artista s-a întâlnit cu tatăl lui Daniel Balaciu și a filmat întreg scandalul.

Dana Roba: ”Spune-i criminalului să semneze, să nu pedepsească copiii din cauza lui.”

Tatăl lui Daneil Balaciu: ”Nu semnează în veci.”

Dana Roba: ”Nu semnează în veci? De ce trântești ușa? Fata asta (n.r. Celine) nu mai vine aici. Eu îți garantez, dacă nu semnează să pot să scot fetele în Egipt… Și tu și fii-tu, doi criminali. Lasă, să te vadă tot TikTok-ul cât ești de nenorocit!”

Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: “O să le zic fetelor că le-a murit bunica și…”

Dana Roba i-a retezat o șuviță de păr unei fete venite la salonul ei. Cum a reacționat tânăra când s-a văzut

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Știri
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important
Știri
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un…
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește...
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel:...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că...
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate
Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii ...
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ...
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ani nu au cuvinte: „Nu se poate așa ceva”
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. ...
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii
Vezi toate știrile
×