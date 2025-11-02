Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru! Ce acuzații le aduce de data aceasta vedeta: „Nu vrea să mi-o dea”

A trecut mai bine de un an de când Dana Roba a fost la un pas de moarte. Make-up artista se judecă și acum cu Daniel Balaciu, fostul soț care a încercat să o omoare cu mai multe lovituri de ciocan, pentru custodia celor două fete pe care le au împreună. Scandalul a luat amploare în ultima perioadă, după ce Danei i-a fost refuzată o semnătură necesară pentru a merge în vacanță.

În urmă cu un an și jumătate, Dana Roba a fost aproape omorâtă de fostul ei soț, Daniel Balaciu. Bărbatul a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap, însă make-up artista a supraviețuit miraculos. De atunci și până acum, femeia a reușit să își reia viața pe care o avea înainte, iar alături de ea sunt cele două fetițe pe care le are cu cel care ar fi putut să-i fie călău.

Dana Roba, în scandal cu fostul soț și socru

În timp ce Daniel Balaciu se află în spatele gratiilor, Dana Roba își crește fetele și se ocupă exclusiv de ele. Cei doi au divorțat oficial în luna martie a acestui an, iar magistrații de la Timișoara i-au oferit make-up artistei custodia exclusivă a celor două fete, ceea ce ar fi trebuit să îi ofere posibilitatea de a pleca în vacanță oriunde cu ele, ori de câte ori și oriunde vrea, fără să mai fie necesară permisiunea tatălui.

Chiar și în aceste condiții, se pare că Dana Roba nu are mână liberă să facă ce vrea. Fosta ei soacră a intentat un nou apel în instanță în care contestă custodia totală a make-up artistei. Recent, aceasta le-a povestit prietenilor virtuali că a vrut să plece cu cele mici într-o vacanță – în afara țării – însă nu a primit semnătură din partea tatălui lor.

”Am vrut să plec cu fetele mele în vacanță, dar, din păcate, nu am semnătură de la Daniel, de la acel criminal care mi-a dat în cap cu ciocanul în urmă cu un an jumate și a vrut să mă omoare. Deci, nu am semnătura și nu vrea să mi-o dea. Și trebuie să aștept să se finalizeze procesul. Când? Dumnezeu știe când se va finaliza, Dumnezeu știe când se va termina procesul. Nu știu, mai am”, a spus Dana Roba pe TikTok.

Scandalul custodiei s-a mutat și de cealaltă parte. Dana Roba a mers la socrul ei de la care a reușit să obțină o explicație despre motivele pentru care nu are dreptul să plece cu fetele ei în afara țării. Mak-up artista s-a întâlnit cu tatăl lui Daniel Balaciu și a filmat întreg scandalul.

Dana Roba: ”Spune-i criminalului să semneze, să nu pedepsească copiii din cauza lui.” Tatăl lui Daneil Balaciu: ”Nu semnează în veci.” Dana Roba: ”Nu semnează în veci? De ce trântești ușa? Fata asta (n.r. Celine) nu mai vine aici. Eu îți garantez, dacă nu semnează să pot să scot fetele în Egipt… Și tu și fii-tu, doi criminali. Lasă, să te vadă tot TikTok-ul cât ești de nenorocit!”

