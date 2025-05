Dana Roba i-a retezat o șuviță de păr unei fete venite la salonul ei. Cum a reacționat tânăra când s-a văzut

Dana Roba lovește din nou! După un scandal de proporții pornit de la o clientă nemulțumită că a rămas cu „un gol în cap” (VEZI AICI), make-up artista din Timișoara continuă lista de ”transformări” neașteptate. Doar că, surpriză: de data asta, situația a luat o turnură complet diferită. Clienta n-a fugit plângând, ba chiar a fost… mulțumită. Cel puțin așa pare!

Dana Roba și-a făcut o reputație în Timișoara, acolo unde activează ca make-up artist. Deține propriul salon și este și trainer pentru cursantele sale. Culmea, deși a avut parte doar de păreri negative atunci când, în urmă cu aproximativ 3 luni, i-a smuls părul de pe frunte unui model de make-up, aceasta a postat din nou un filmuleț în care aplică aceeași metodă pe altă domnișoară care și-a dat acordul pentru ceea ce a urmat.

Totul s-a întâmplat în salonul Danei Roba, acolo unde fata venită pentru un look de prințesă, a primit un mic retuș inclus în preț, dar fără să fie vreo dramă. Din contră, a fost foarte zâmbăreață și perfect de acord cu schimbarea.

Dana Roba nu a ezitat să își arate aprecierea față de clienta ei și a complimentat-o pe aceasta după ce i-a smuls părul de pe frunte.

Dar hai să nu uităm episodul horror din februarie. Atunci, Dana a fost făcută praf pe net după ce i-a smuls unei adolescente de 16 ani o bucată zdravănă de păr din frunte… cu ceară. Fata, venită tocmai din Caransebeș, spera la un machiaj de păpușă, dar a plecat cu o frunte de „doi kilometri”, după cum a spus chiar ea pentru CANCAN.RO.

„Fix după ce mi-a făcut asta, am plecat. Nu am mai luat legătura cu ea. Am rămas cu o gaură în cap. Mi-a dat cu fond de ten în frunte și aia a fost. Mi-a făcut fruntea de doi kilometri. Am 16 ani, deci probabil că s-a bazat că nu zic nimic.