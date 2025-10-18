TOP vedete care au spus adio orașului și își trăiesc viața pe ulița satului! Au schimbat haosul din Capitală cu liniștea de la țară

E perioada din an în care românii se uită la calorifere ca la cotele de la pariuri și în care își amintesc ce frumos era pe vremuri, în casa bunicilor, când duduia soba pe lemne și în casă era cald și bine, oricât de frig și urât era afară.

Fie din nostalgia pentru un trai mai simplu, fie pentru aerul mai curat, sau lipsa poluării sonore din Capitală, sunt destul vedete în România care au decis să plece în mediul rural. Mai jos facem un top al celor mai cunoscuți ”mutați la țară” din România.

Radu Vâlcan și Andreea Popescu au o casă la Șușani, o comună liniștită din Vâlcea, unde cei doi petrec câteva luni pe an cu familia lor, în stil ”retreat”, pe bucolic, pe family time și mai ales pe detox de București.

Dorian Popa locuiește la Domnești, oficial la țară, dar neoficial cam începe să devină o suburbie a Bucureștiului. Ușor, ușor, Domnești pare să devină noul Militari. Nici nu e exclus ca Dorian să se mute, mai ales că a venit autostrada de centură prea aproape de Domnești și a ajuns de unde a plecat, adică să i se depună smog pe dinții lui atât de albi.

Andreea Esca iubește zona Făgărașului, un paradis natural cu peisaje alpine, biserici fortificate și o puzderie de trasee turistice. Se explică de ce a decis să renoveze cinci case în Porumbacu de Sus și să deschidă acolo un resort rustic, de asemenea împreună cu soțul ei, Alexandre Eram. Cei doi trebuie să fie mulțumiți că acum are și Alexia lor un loc superb unde să vină să stea pe telefon în vacanță.

Abramburica, sau mai bine zis Dana Rogoz, și-a dorit să fie vecină cu Majestatea Sa Regele Charles, așa că și-a cumpărat o casă în Viscri cu soțul ei, Radu Dragomir, pe care cei doi au renovat-o și a devenit un loc de refacere pentru familia lor. Un sat arhaic, cu străzi neasfaltate, unde liniștea e tulburată uneori de câte un corporatist venit din Cluj sau București ca să se zgâiască la superbele case săsești din sat sau să bea o cafea la cafenelele destul de over-rated din zonă.

George Buhnici și-a ctitorit o veritabilă fortăreață tehnologică în Corbeanca. E singura casă pasivă premium din România, ticsită cu tehnologii noi, probabil un proiect la care visează majoritatea inginerilor programatori din România. Un lăcaș de cult pentru cei care cred în știință, un fel de mânăstire IT, dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură și sistem de reciclare a apei.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, care au dat tonul mutării la țară a bucureștenilor, locuiesc în Moșteni-Greci, unde au o gospodărie în toată regula, cu solar de legume sănătoase pentru copiii lor, de care au maximă grijă, fac inclusiv home schooling cu ei. Și vorba aia, nu există școală mai bună decât viața la țară!

