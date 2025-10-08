Andreea Esca, furioasă după toate avertizările cu ciclonul Barbara! Pe cine dă vina: „Au luat-o razna!”

Ciclonul Barbara a pus în alertă toată țara, iar oamenii și-au luat măsuri de precauție. Școli și grădinițe au fost închise, iar românii au intrat în panică. Andreea Esca, enervată la culme de acest subiect, a avut un mesaj dur pentru institutele meteorologice din România. Iată ce a spus!

O mare parte din țară se află în aceste momente sub avertizări de ploi puternice, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până în această seară. Potrivit informațiilor, s-a anunțat faptul că cele mai afectate de ciclonul Barbara vor fi cinci județe, printre care și București. Dacă în Constanța scenariile chiar s-au adeverit, bucureștenii nu au avut parte decât o „ploicică”, după cum îi spune chiar Andreea Esca.

Andreea Esca, furioasă după toate avertizările cu ciclonul Barbara

Jurnalista, furioasă de alarmele false pe care români le-au primit, a simțit nevoia să transmită un mesaj dur și ironic în același timp.

„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Și treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. (…) Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costă economia”, a scris Andreea Esca.

Directorul general ANM a transmis că situația va continua, iar Codul Roșu va rămâne în vigoare până la ora 15 în Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și București. Cele mai însemnate cantități de apă s-au înregistrat în Constanța, acolo unde au căzut 99l/mp. Aici vântul va sufla în continuare cu putere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 120-140l/mp în următoarele ore.

CITEȘTE ȘI:

Când scăpăm de ciclonul Barbara! Raed Arafat a făcut anunțul: „Rămânem în alertă”

A fost emis mesaj RO-Alert! E Cod roșu de ploi: bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările!