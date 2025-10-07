A fost emis mesaj RO-Alert! E Cod roșu de ploi: bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările!

Vremea o ia razna! Ciclonul Barbara lovește România, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai mult alerte meteo. În vigoare este și un cod roșu de ploi torențiale și furtuni. În acest context, autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au dispus mobilizarea forțelor de intervenție în zonele aflate sub cod roșu. În Capitală, bucureștenii au primit mesaj RO-Alert și au fost sfătuiți să evite deplasările.

Un ciclon de origine mediteraneană, botezat „Barbara”, aduce în sud-estul României ploi torențiale și rafale de vânt puternic. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări meteo, printre care și un cod roșu de ploi torențiale. Vor fi ploi foarte intense și vânt puternic, iar în județele aflate sub cod roșu, Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și București, se pot acumula până la 100-120 l/m² de apă.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, când se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140 l/mp. Însă, bucureștenii deja au început să primească mesaje RO-Alert și sunt sfătuiți să stea în case și să evite deplasările.

„Alertă Extremă. Avertizare meteo COD ROȘU de PLOI ABUNDENTE, TORENȚIALE. Perioada de manifestare: 07.10, 21:00 – 08.10, 15:00. Evitați deplasările și luați masuri de adăpostire și autoprotecție! Mai multe informații obțineți accesând aplicațiile din mediul on-line ale DSU, IGSU, ANM si CNAIR”, se arată în mesajul RO-Alert pe care l-au primit bucureștenii.

Raed Arafat, avertisment de ultimă oră

Având în vedere intensitatea fenomenelor meteo, autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au dispus mobilizarea forțelor de intervenție în zonele aflate sub cod roșu de ploi, a anunțat marți Raed Arafat.

„Din alertele pe care le avem de la ANM, noi, de ieri, am transmis prefecților din zonele aflate sub cod portocaliu și cod roșu indicații de a convoca comitetele pentru situații de urgență și de a lua măsuri Pe partea de pregătire a forțelor de intervenție, inspectoratul este în curs de a realiza manevre de forțe și de a trimite oameni în zonele de cod roșu. Giurgiu va primi forțe suplimentare, motopompe și bărci. Din zona verde vin efective către zona roșie”, a explicat șeful DSU, potrivit digi24.ro.

De asemenea, Raed Arafat a transmis un mesaj de precauție către populație. Acesta i-a sfătuit pe români să își activeze mesajele RO-Alert, căci acesta o să fie principalul mijloc de comunicare. El a subliniat că pot apărea fenomen extreme, așa că oamenii trebuie să fie informați.

Mai mult, cei care stau în zonele vizate de codul roșu sunt sfătuiți să fie precauți și pregătiți în caz de orice. Raed Arafat a recomandat ca oamenii să aibă la îndemână alimente, apă și medicamente pentru bolnavii cronici.

Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București

Cum se baricadează în case constănțenii de frica ciclonului Barbara! Autoritățile sunt în alertă maximă