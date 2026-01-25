Alertă alimentară în România! Loturi de lapte praf pentru bebeluși, contaminate cu o bacterie periculoasă

A fost semnalată alertă alimentară în România. Un sortiment de lapte praf pentru bebeluși a fost retras de urgență de pe rafturi. Producătorii suspectează faptul că acest produs este contaminat cu o bacterie extrem de periculoasă. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre laptele NAN. Acesta ar putea fi contaminat cu bacteria Bacillus cereus, o toxină periculoasă pentru organism, mai ales pentru unul sensibil ca al bebelușilor.

Alertă alimentară

Mămicile care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl prepare pentru copii și să îl returneze înapoi la magazin, acolo unde își vor primi banii înapoi, fără ca bonul fiscal să fie necesar.

Numărul lotului despre care este vorba poate fi găsit pe ANSVSA. Produsele din acest lot se găseau la raft în mai multe magazine Lidl și Kaufland din întreaga țară. De când au fost scoase din vânzare, nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire asociate cu consumul lor.

Bacteria Bacillus cereus este extrem de periculoasă pentru bebeluși. Aceasta poate cauza vărsături, letargie, insuficiență hepatică sau chiar stop cardiac. Acest lucru s-a întâmplat și la începutul lunii, atunci când mai multe sortimente de lapte praf au fost retrase din vânzare pentru că erau suspecte de contaminare cu aceeași bacterie.

Bacillus cereus este o bacterie facultativ anaerobă, mobilă, gram-pozitivă, în formă de bastonaș, din genul Bacillus, care formează spori.

Apare în mod natural în soluri, la o concentrație de până la un milion pe gram și, prin urmare, este una dintre cele mai comune bacterii cultivabile din sol.

Bacillus cereus este o bacterie responsabilă pentru intoxicații alimentare, care apare mai ales în orez.

Părinții sunt îndemnați să consulte lista completă a loturilor suspecte publicată pe site-ul ANSVSA. În cazul în care dețin acasă produse care se regăsesc pe această listă, acestea nu trebuie oferite copiilor sub nicio formă.

Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost achiziționate, iar contravaloarea lor va fi rambursată integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Reprezentanții companiei au precizat că retragerea este una voluntară și a fost decisă din motive de precauție, pentru a elimina orice risc potențial pentru sănătatea sugarilor.

