Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București

Există poze care spun mai mult decît o mie de comunicate de presă. Una dintre ele surprinde exact momentul în care Cristina Cioran iubea „la nebunie”, pasional, aproape spaniol-flamenco, în plin nightlife bucureștean, alături de Radu Drăgănescu. Ea – toată numai un zîmbet. El – ușor încruntat, probabil pentru că blițul i-a intrat direct în ochi. Sau poate pentru că știa deja cît de greu e să sincronizezi dragostea cu televiziunea.

O iubire crescută între platouri, petreceri și dimineți târzii

Relația dintre Cristina Cioran și Radu Drăgănescu n-a fost o aventură de-o vară, ci o poveste lungă și trainică, întinsă pe aproape șapte ani. Într-o perioadă în care Bucureștiul monden trăia din lansare în lansare, din club în club și din „ne vedem după emisiune”, cei doi formau un cuplu solid, discret, dar constant prezent.

Nu erau genul care să-și strige iubirea pe toate gardurile, însă fotografia de la petrecere spune tot: apropiere, familiaritate, acel „noi” care nu se construiește peste noapte.

Ca să terminăm cu datele exacte, că așa e corect: Cristina Cioran s-a născut pe 24 iulie 1977, la Constanța. A studiat limbile străine la Liceul „Traian” din Constanța, apoi Actoria la Universitatea Hyperion din București, la clasa profesorilor Victor Radovici și Ion Lucian. La absolvire a interpretat rolul Germaine Lauzon din „Cumetrele” de Michel Tremblay.

Cariera ei a trecut firesc prin teatru, film și televiziune. A jucat în producții precum Furia, Numai iubirea, Bade’ Gard și a fost prezentă pe micile ecrane la PRO TV, Acasă TV, Antena 1 și Antena 2, inclusiv cu propria emisiune – Am ceva de spus. O perioadă, televiziunea a fost casa ei.

El, omul din spatele camerelor

Radu Drăgănescu nu era vedeta clasică, ci omul care știa cum funcționează mecanismul. Producător TV, cu un program complicat și haotic, obișnuit cu nopți nedormite și termene-limită imposibile, el aparținea acelei categorii de profesioniști fără de care divertismentul nu există, dar care rareori apar în lumina reflectoarelor.

Poate tocmai această diferență – ea, în față; el, în spate – a fost și forța, și slăbiciunea cuplului.

De-a lungul relației, Radu Drăgănescu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Cioran. Visau la o familie, la un copil, la un „mai tîrziu” stabil. Însă actrița a refuzat cererea, iar decizia, coroborată cu programul încărcat al amîndurora și lipsa timpului real petrecut împreună, a adîncit fisurile.

Ajunseseră să se întîlnească rar acasă, iar puținele momente libere erau consumate mai degrabă în somn decît în conversații. Iubirea nu dispăruse, dar oboseala se adunase.

Despărțirea a venit în toamna lui 2008 și a fost confirmată chiar de Cristina, în emisiunea ei, cînd a scăpat expresia „fostul meu iubit”. Relația nu fusese lipsită de tensiuni – inclusiv episoade mediatizate cu acuzații și replici dure din exterior –, însă finalul a fost mai degrabă unul al epuizării, nu al urii.

Cristina a plîns, și-a șters lacrimile și a mers mai departe. A urmat o altă poveste de iubire, alte planuri, alte vise.

Umbra ghinionului: ce a urmat după o iubire „normală”

Privită în retrospectivă, relația cu Radu Drăgănescu pare astăzi aproape idilică prin comparație cu ghinionul teribil care avea să o lovească mai tîrziu pe Cristina Cioran. După o poveste lungă, matură, consumată între televiziune, teatru și nopți bucureștene, actrița avea să intre, ani mai tîrziu, într-o relație care i-a pus nu doar nervii, ci și siguranța personală la încercare.

Relația cu Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi, a degenerat într-un scenariu greu de imaginat pentru cineva care o știa pe Cristina din perioada ei luminoasă. În 2024, actrița a cerut ordin de protecție, după ce a reclamat episoade de violență extremă: agresiuni fizice, jigniri, amenințări și un moment șocant în care ar fi fost dată afară din apartament în lenjerie intimă, fugind pe scări cu hainele în mînă.

Detaliile au apărut ulterior în documente judiciare și în presă, iar cazul a căpătat o gravitate suplimentară cînd Alex Dobrescu a fost reținut și ulterior condamnat, în 2025, la patru ani de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri de mare risc. Condamnarea nu a venit pe fondul scandalului domestic, ci al unui dosar penal separat, dar a conturat imaginea completă a unui bărbat cu un trecut periculos și instabil.

Paradoxal și dureros, unul dintre copiii cuplului a fost conceput chiar în perioada în care Cristina se afla sub ordin de protecție. Actrița a mărturisit public că sarcina a funcționat pentru ea ca un „semn divin”, un moment în care ura și frica au fost înlocuite de dorința de iertare și de nevoia de a merge mai departe pentru copii.

Astăzi, Cristina Cioran își crește copiii la Constanța, alături de mama ei, încercînd să reconstruiască o viață stabilă după ani de relații consumate la intensitate maximă. Comparînd cele două iubiri – una pierdută din cauza programului și a oboselii, cealaltă ruptă de violență și haos – rămîne sentimentul amar că nu toate despărțirile dor, dar unele te salvează.

În acest context, poza veche din nightlife-ul bucureștean, cu zîmbetul larg și privirea liniștită, capătă o greutate neașteptată: este amintirea unei perioade în care ghinionul încă nu intrase în scenă.

