Acasă » Știri » Iubirea dezmințită cu aplomb dar care apare în poze. Când arhiva bate declarația

Iubirea dezmințită cu aplomb dar care apare în poze. Când arhiva bate declarația

De: Paul Hangerli 22/01/2026 | 23:10
Iubirea dezmințită cu aplomb dar care apare în poze. Când arhiva bate declarația
Iulia Vantur și Dan Circaru, sursa- arhiva CANCAN.RO

Toți știm povestea: ea zice că n-a fost, noi zicem că a fost. Și nu oricum, ci cu foc, scântei și drumuri făcute pe post de Uber emoțional. Pentru că, vorba aia, nu iese fum fără foc – iar când focul e mare, lasă urme și în arhivă. Iar la noi arhiva e mai betonată decât un seif de bancă.

 „Prietenie” cu șofer personal? Hai să fim serioși

Când Iulia Vântur susține că „nu a fost nimic”, lumea dă din cap politicos. Dar când apar pozele, începe râsul înfundat. Pentru că, serios acum, chiar vrea cineva să creadă că Dan Alexandrescu, alias „Circaru’”, era doar un amic extrem de disponibil, care o ducea peste tot din pur altruism?

Prietenie cu program full-time, cu drumuri la mare, apariții mondene și priviri care spun mai mult decât orice comunicat sec? Basmele astea nu le mai cred nici copiii care încă se uită la desene dimineața.

La CANCAN.RO, regula e simplă: când cineva spune „n-a fost”, noi răsfoim. Și ce să vezi? Pac! Poza. Apariția. Contextul. Timing-ul. Coincidențele care nu mai sunt coincidențe.

E ca la matematică: dacă aduni prea multe ieșiri împreună, prea multe drumuri „întâmplătoare” și prea multe declarații siropoase dintr-o singură direcție, rezultatul nu mai e zero.

 Don Juan de Miami și vara fierbinte

La final de iunie 2012, blonda se afișa cu Dan Alexandrescu Moreno, zis Circaru’. 40 de ani, viață de film, palmares de cuceriri de top. Orfan de mic, crescut la circ, dublu campion mondial la acrobație, cascador prin filme, apoi afacerist cu ștaif, stabilit la Miami. Pe scurt: un CV care nu încape într-un story de Instagram.

Și, ca orice Don Juan care se respectă, a declarat că s-a îndrăgostit lulea. „M-am îndrăgostit pe loc”, spunea el prietenilor. A rămas în țară pentru ea. A amânat plecări. A visat. A ars. Foc mare, ce mai.

Iulia l-a supus pe Circaru’ la un prim test: i-a cântat la un eveniment, apoi l-a lăsat singur la mare. El? A trecut testul cu brio. A stat cuminte, a socializat regulamentar și a plecat din club cu prietenul, nu cu vreo tentantă.

În timp ce el declara dragostea public, ea juca rolul de precaută. „Suntem doar prieteni”, spunea. Dar prieteni care se afișează pe litoral, se susțin reciproc și împart vacanțe? Sigur. Și noi suntem doar „prieteni” cu cafeaua de dimineață – o vedem zilnic și nu putem fără ea.

Undeva, într-un colț de poveste, rămâne Marius Moga. Săracul, probabil atunci a înțeles cam la ce tip de bărbat visa Iulia. Și mai ales de ce el nu mai avea loc în acea poză.

Uneori, o imagine spune tot: cine e în cadru și cine a ieșit din el. Fără explicații. Fără comunicate. Fără „suntem doar prieteni”.

Iulia Vantur + Dan Circaru, sursa- arhiva CANCAN.RO

 Legături grele, nume sonore

Rămas orfan de mic, Dan Alexandrescu a crescut literalmente sub cupola circului, printre acrobați, riscuri și aplauze, iar de aici i s-a lipit și porecla care l-a urmărit toată viața. O poveste de film, cu copilul fără părinți ajuns bărbat puternic și carismatic – genul de destin care, spun gurile rele, i-ar fi înmuiat serios inima Iuliei.

Dan Circaru nu era un anonim. Fusese mâna dreaptă a lui Cristi Borcea în SUA, bodyguard pentru Alina Borcea, om de încredere, conectat la „crema” băieților cu bani. Se știa cu artiști, sportivi, vedete. Știa să intre într-o cameră și să nu treacă neobservat.

Când un astfel de personaj se lipește de o vedetă TV, nu e „doar o prietenie”. E un eveniment monden în toată regula.

Dezmințiri, declarații și chimie

Iulia declara răspicat că e singură, fericită, neîndrăgostită. Că fericirea e în noi. Corect. Dar chimia? Chimiei nu-i poți spune să stea în banca ei. Dacă e, e. Și când e, se vede. În priviri, în apariții, în modul în care doi oameni stau unul lângă altul.

Publicul n-a fost convins. Pentru că publicul are ochi. Și memorie.

După aproape două luni, idila s-a stins. Focul mare arde repede. El s-a întors în America, ea și-a văzut de drum. Și nu orice drum, ci unul care ducea spre o vedetă internațională: Salman Khan.

Când sari de la „nu sunt îndrăgostită de nimeni” la Bollywood, parcă povestea cu „doar prieteni” devine și mai subțire.

Poți să spui că n-a fost. Poți să juri. Poți să dezminți. Dar când există poze, declarații, apariții și un Don Juan care vorbea despre iubire ca-n filme, adevărul se încăpățânează să iasă la suprafață.

Nu, n-a fost o poveste de-o viață. A fost o iubire de-o vară. Dar a fost. Și oricine vrea să susțină contrariul, pac! Sărim cu poza.

CITEȘTE ȘI: Poza care a aprins anii 2000: Bogdan Stelea și Lili Sandu, cuplul care a trăit totul la extrem

O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele Nusco

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Știri
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
Știri
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al ...
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
Ce sunt Super Mutanții în universul Fallout? Explicația completă, pe înțelesul tuturor
Ce sunt Super Mutanții în universul Fallout? Explicația completă, pe înțelesul tuturor
Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt
Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt
Singura șansă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare. Avocații rup tăcerea la Dan Capatos ...
Singura șansă a lui Mario Iorgulescu de a scăpa de închisoare. Avocații rup tăcerea la Dan Capatos Show: „Este altă situație”
Vezi toate știrile
×