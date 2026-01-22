Iubirea dezmințită cu aplomb dar care apare în poze. Când arhiva bate declarația

Toți știm povestea: ea zice că n-a fost, noi zicem că a fost. Și nu oricum, ci cu foc, scântei și drumuri făcute pe post de Uber emoțional. Pentru că, vorba aia, nu iese fum fără foc – iar când focul e mare, lasă urme și în arhivă. Iar la noi arhiva e mai betonată decât un seif de bancă.

„Prietenie” cu șofer personal? Hai să fim serioși

Când Iulia Vântur susține că „nu a fost nimic”, lumea dă din cap politicos. Dar când apar pozele, începe râsul înfundat. Pentru că, serios acum, chiar vrea cineva să creadă că Dan Alexandrescu, alias „Circaru’”, era doar un amic extrem de disponibil, care o ducea peste tot din pur altruism?

Prietenie cu program full-time, cu drumuri la mare, apariții mondene și priviri care spun mai mult decât orice comunicat sec? Basmele astea nu le mai cred nici copiii care încă se uită la desene dimineața.

La CANCAN.RO, regula e simplă: când cineva spune „n-a fost”, noi răsfoim. Și ce să vezi? Pac! Poza. Apariția. Contextul. Timing-ul. Coincidențele care nu mai sunt coincidențe.

E ca la matematică: dacă aduni prea multe ieșiri împreună, prea multe drumuri „întâmplătoare” și prea multe declarații siropoase dintr-o singură direcție, rezultatul nu mai e zero.

Don Juan de Miami și vara fierbinte

La final de iunie 2012, blonda se afișa cu Dan Alexandrescu Moreno, zis Circaru’. 40 de ani, viață de film, palmares de cuceriri de top. Orfan de mic, crescut la circ, dublu campion mondial la acrobație, cascador prin filme, apoi afacerist cu ștaif, stabilit la Miami. Pe scurt: un CV care nu încape într-un story de Instagram.

Și, ca orice Don Juan care se respectă, a declarat că s-a îndrăgostit lulea. „M-am îndrăgostit pe loc”, spunea el prietenilor. A rămas în țară pentru ea. A amânat plecări. A visat. A ars. Foc mare, ce mai.

Iulia l-a supus pe Circaru’ la un prim test: i-a cântat la un eveniment, apoi l-a lăsat singur la mare. El? A trecut testul cu brio. A stat cuminte, a socializat regulamentar și a plecat din club cu prietenul, nu cu vreo tentantă.

În timp ce el declara dragostea public, ea juca rolul de precaută. „Suntem doar prieteni”, spunea. Dar prieteni care se afișează pe litoral, se susțin reciproc și împart vacanțe? Sigur. Și noi suntem doar „prieteni” cu cafeaua de dimineață – o vedem zilnic și nu putem fără ea.

Undeva, într-un colț de poveste, rămâne Marius Moga. Săracul, probabil atunci a înțeles cam la ce tip de bărbat visa Iulia. Și mai ales de ce el nu mai avea loc în acea poză.

Uneori, o imagine spune tot: cine e în cadru și cine a ieșit din el. Fără explicații. Fără comunicate. Fără „suntem doar prieteni”.

Legături grele, nume sonore

Rămas orfan de mic, Dan Alexandrescu a crescut literalmente sub cupola circului, printre acrobați, riscuri și aplauze, iar de aici i s-a lipit și porecla care l-a urmărit toată viața. O poveste de film, cu copilul fără părinți ajuns bărbat puternic și carismatic – genul de destin care, spun gurile rele, i-ar fi înmuiat serios inima Iuliei.

Dan Circaru nu era un anonim. Fusese mâna dreaptă a lui Cristi Borcea în SUA, bodyguard pentru Alina Borcea, om de încredere, conectat la „crema” băieților cu bani. Se știa cu artiști, sportivi, vedete. Știa să intre într-o cameră și să nu treacă neobservat.

Când un astfel de personaj se lipește de o vedetă TV, nu e „doar o prietenie”. E un eveniment monden în toată regula.

Dezmințiri, declarații și chimie

Iulia declara răspicat că e singură, fericită, neîndrăgostită. Că fericirea e în noi. Corect. Dar chimia? Chimiei nu-i poți spune să stea în banca ei. Dacă e, e. Și când e, se vede. În priviri, în apariții, în modul în care doi oameni stau unul lângă altul.

Publicul n-a fost convins. Pentru că publicul are ochi. Și memorie.

După aproape două luni, idila s-a stins. Focul mare arde repede. El s-a întors în America, ea și-a văzut de drum. Și nu orice drum, ci unul care ducea spre o vedetă internațională: Salman Khan.

Când sari de la „nu sunt îndrăgostită de nimeni” la Bollywood, parcă povestea cu „doar prieteni” devine și mai subțire.

Poți să spui că n-a fost. Poți să juri. Poți să dezminți. Dar când există poze, declarații, apariții și un Don Juan care vorbea despre iubire ca-n filme, adevărul se încăpățânează să iasă la suprafață.

Nu, n-a fost o poveste de-o viață. A fost o iubire de-o vară. Dar a fost. Și oricine vrea să susțină contrariul, pac! Sărim cu poza.

