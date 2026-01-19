Acasă » Știri » Poza care a aprins anii 2000: Bogdan Stelea și Lili Sandu, cuplul care a trăit totul la extrem

De: Paul Hangerli 19/01/2026 | 23:10
Bogdan Stelea și Lili Sandu, sursa- arhiva CANCAN.RO

CANCAN a scos dintr-o arhivă veche de la premiile MTV România o fotografie care spune mai mult decât o mie de declarații. În imagine apar Bogdan Stelea, poreclit „Arnold”, și Lili Sandu, proaspăt logodiți, pe covorul roșu. Zâmbete, ținute atent alese și un aer de siguranță. Nimic nu trăda atunci că povestea lor va deveni una dintre cele mai scandaloase și violente iubiri din showbizul românesc.

Covorul roșu și începutul furtunii

În poză, Stelea pare precaut, aproape în gardă. Ca pe teren. Îmbrăcat într-un mix sport-casual – adidași, blugi, cămașă albă și bluză de trening – o ține strâns de mână pe Lili. Ea, în schimb, domină cadrul: zâmbește larg, privește direct camera și pare că transmite un mesaj clar: totul este sub control.

Inelul de logodnă strălucește. Ținuta ei – sandale, pantaloni scurți, cămașă cu guler generos, sacou bej, curea de piele, geantă Louis Vuitton și mărgele etnice verzi, masive – vorbește despre culoare, curaj și o poftă de viață care îl eclipsa adesea pe portar. Fashionul și energia veneau dinspre Lili. Rezerva și tensiunea, dinspre Stelea.

Relația lor a fost de la început sub presiune. Stelea venea după un divorț răsunător, cu un copil din primul mariaj, iar apariția lui alături de Lili Sandu a stârnit controverse instant. De fapt exact Lili Sandu fusese motivul divorțului. Cuplul a trecut prin diverse certuri și împăcări însă totul a explodat după o despărțire de trei săptămâni, când artista i-a spus clar că vrea să se separe.

Reacția lui Stelea a fost una de film prost și scump: limuzină Lincoln albă de 12 metri, cină la cel mai luxos restaurant din București, declarații siropoase și un inel. Portarul voia mai mult. Voia spectacol. Iubea cu adevărat.

Bogdan Stelea și Lili Sandu, sursa- arhiva CANCAN.RO

Arcul de Triumf, scena visată și refuzată

Stelea a vrut să o ceară de soție pe Arcul de Triumf. A trimis cerere oficială la Primărie, cu interval orar stabilit. Răspunsul a fost sec: refuz. Monument istoric, lege, patrimoniu. Romanticul plan a murit în birocrație.
Cererea a avut loc într-un restaurant simbolic pentru ei, iar Lili a acceptat. Declarațiile lor erau pline de emoție, promisiuni și planuri de nuntă. Din exterior, părea o iubire mare. Din interior, însă, tensiunile clocoteau.

După logodnă, scandalurile au început să curgă. Lili se înțelegea bine cu fiul lui Stelea, dar relația cu fosta soție a portarului a degenerat rapid în acuzații publice, declarații insultătoare și amenințări cu procese pentru calomnie. Presa era zilnic alimentată cu replici acide.

Stelea tăcea sau minimaliza. Lili răbufnea. Iubirea devenise un câmp de luptă.

Paharul turnat în cap și umilința publică

Apogeul a fost atins într-un club de fițe din Capitală, Bamboo. Martorii spun că Stelea și Lili se aflau la mese apropiate. La un moment dat, portarul s-a ridicat, s-a apropiat de fosta logodnică și i-a turnat un pahar cu băutură în cap, apoi a scuipat-o, sub privirile șocate ale celor din jur.

A fost o scenă de umilință totală. Lili l-a catalogat public drept „mitocan”, spunând că nu se aștepta la altceva. Relația era, practic, moartă. Dar scandalurile nu se opriseră.

Certurile continuau în apartament. Vecinii vorbesc despre țipete, bufnituri, nopți întregi de haos. Într-unul dintre episoadele finale, Stelea ar fi scos-o pe Lili afară cu tot cu bagaje, aruncându-i valizele pe scări, la ore târzii din noapte.
Lili ar fi încercat disperată să-și recupereze lucrurile. Ușa a rămas închisă. Vecinii au fost treziți. Relația se încheiase într-un mod urât, violent și definitiv.

După despărțire, acuzațiile de infidelitate au curs din ambele părți. Împăcările fulger nu mai funcționau. Stelea ajunsese să declare că regretă că a cunoscut-o, același om care, cu un an înainte, visa la Arcul de Triumf.

Ce a fost o poveste de dragoste intensă s-a transformat într-o luptă continuă, cu scandaluri publice, umilințe și resentimente adânci.

