Delia & Matteo – iubirea prinsă cu capsă. Povestea unui cuplu de aur din anii în care cluburile nu dormeau niciodată

Două fotografii îngălbenite de timp, prinse cu o capsă de un afiș vechi de la Clubul Twice, rătăcite prin arhiva CANCAN.RO. Atât a fost nevoie ca o poveste care a definit o generație să revină la viață. Delia și Matteo – tineri, frumoși, îndrăgostiți, într-o perioadă în care nopțile erau lungi, cluburile pline, iar iubirile se trăiau fără plasă de siguranță.

O poză care spune tot: Delia, mai frumoasă ca niciodată

Prima fotografie, cea de pe coperta articolului nostru, e genul de imagine care te oprește din scroll. Delia arată absolut spectaculos. Nu e frumusețea calculată de azi, nu e styling de red carpet, nu e „look de campanie”. Este frumusețea sinceră a unei fete fericite. Fericirea are chipul ei și se vede în fiecare detaliu: privire, postură, zâmbet.

Ținuta este simplă, exact cum era moda clubbingului de atunci. Blugi, un top roșu cu volănașe, umerii complet goi, pantofi cu toc roșii, stil pin-up girl. Ruj roșu intens, blond platinat care reflecta luminile stroboscopului. Nimic ostentativ, nimic forțat. O apariție de poster, de afiș lipit pe pereții adolescenților care visau la nopți fără sfârșit.

Delia din acea perioadă nu părea doar frumoasă. Părea îndrăgostită până peste cap. Și, poate mai important, părea iubită.

Matteo în schimb pare rupt din alt film, din alt playlist, din altă estetică. Tricou cu chipul legendei fotbalului Pelé, bandă de braț din prosop în culorile Braziliei – accesoriu indispensabil pentru nopțile de clubbing –, blugi simpli și dread-urile care deveniseră semnătura lui.

Matteo era genul de artist care nu încerca să fie pe placul tuturor. Avea aerul acela de DJ care trăiește noaptea, care știe fiecare colț de club, fiecare afterparty, fiecare lumină aprinsă prea devreme dimineața. Filme diferite, vibe diferit, dar între ei se lega ceva puternic. O iubire mare, chiar dacă venea din două lumi care nu păreau să se întâlnească natural.

Totul se întâmpla la Club Twice, un nume care, pentru cei care au prins începutul anilor 2000, spune totul. Twice nu era doar un club, era un ritual. Party all night long, muzică tare, fum, prieteni, paparazzi la colț, povești care începeau și se terminau pe ringul de dans.

Delia și Matteo erau acolo aproape în fiecare noapte. Nu ca vedete care „trec” prin club, ci ca oameni care trăiau clubul. Dansau, se certau, se împăcau, râdeau, plecau spre dimineață ținându-se de mână. Erau peste tot împreună, iar lumea îi vedea ca pe un cuplu de aur.

Iubire trăită pe față, fără filtre

Relația lor nu a fost una ascunsă sau cosmetizată. Din contră, a fost expusă până la os, inclusiv într-un serial online, Party Crashers, unde Delia și Matteo apăreau jucându-se, practic, pe ei înșiși. Nimic regizat, nimic editat să dea bine. O zi din viața lor: restaurant, mama Deliei cântând, plimbări nocturne pe role, certuri mărunte, îmbrățișări bruște, clubbing până dimineața.

Era o iubire intensă, imprevizibilă, exact cum sunt iubirile la 20 și ceva de ani. Delia declara atunci că este foarte îndrăgostită și că trecutul, inclusiv relația cu Edi Iordănescu, era definitiv închis. Matteo părea centrul universului ei. Așa apare și poza noastră cu numărul doi. Sărutul cel mai cel, demn de Romeo și Julieta.

Cadouri bizare și primele semne

Apoi au apărut micile semne care, retrospectiv, spun o poveste. De ziua Deliei, Matteo nu a venit cu gesturi clasice. I-a oferit o gentuță, o geacă și… două cornițe, puse chiar pe capul ei. O glumă? Un simbol? Atunci părea amuzant. Azi pare aproape premonitoriu.

În aceeași noapte, după ce a stat câteva ore la petrecerea Deliei, Matteo a plecat într-un alt club, unde cânta Loredana. Acolo, pentru aproximativ o oră, Delia a fost „înlocuită” de o altă femeie, brunetă, cu decolteu generos. Declarațiile au curs rapid, explicațiile au fost calme, iar Delia a ales să creadă. „Bag mâna în foc că nu a făcut nimic”, spunea ea.

Episodul cu bruneta din club nu a fost momentul despărțirii. A fost un derapaj de tinerețe, consumat cu mult timp înainte de final, dar totuși un moment premonitoriu.

Delia a fost atunci loială, protectoare și hotărâtă să nu lase zvonurile să-i dicteze viața. A crezut în relație și a mers înainte.

Blondă pe blond: ruptura care n-a mai putut fi evitată

Finalul a venit mai târziu și a fost mai tăcut, mai dureros, dar definitiv. Nu o brunetă a fost motivul separării, ci o altă blondă. O blondă care, simbolic, părea să dubleze exact ceea ce Delia fusese pentru Matteo. Acolo s-a produs ruptura reală. Nu scandalul, nu cluburile, nu zvonurile — ci sentimentul că locul ei fusese, încet, ocupat.

În august 2008, Matteo a fost surprins alături de o altă femeie, iar de data aceasta relația nu a mai putut fi salvată. Cei doi au mai încercat să rămână împreună câteva luni, dar povestea era deja consumată. Dragostea intensă care îi ținuse uniți doi ani nu mai avea aceeași forță.

După episodul respectiv, cei doi nu s-au despărțit imediat. Au plecat împreună în Antalya, cu gașca de prieteni. Zece zile de plajă, cumpărături, sporturi extreme, scuba diving, nopți petrecute în piscinele hotelului până îi prindea paza. Au râs, au trăit, au încercat să repare.

Delia declara public că nu se va despărți de Matteo și că mama ei, extrem de exigentă când venea vorba de bărbați, îl considera un om bun. Era clar că artista făcea eforturi reale să țină relația pe linia de plutire.

Despărțirea și viața de după

Despărțirea a venit matur, fără scandal public. Delia a spus că a ales liniștea în locul certurilor. „Mai bine să ne despărțim decât să ne facem rău”, declara ea. La scurt timp, Delia a fost văzută în posturi intime alături de alte nume, iar Matteo a rămas în urmă ca o amintire intensă, dar consumată.

Privind înapoi, mulți au spus că acea relație a costat-o pe Delia. Doi ani în care nu a mai lansat albume, nu a mai prins topuri, iar concertele erau mai rare. Era mereu într-un club, mereu cu Matteo. Nu știm dacă el poartă toată vina, dar e clar că direcțiile lor de viață nu mai coincideau.

Delia și Matteo au fost un cuplu de aur al anilor 2000. Au ars intens și s-au stins la fel. Iar pozele acelea, prinse cu o capsă de un afiș vechi de la Clubul Twice, spun tot ce trebuie să știi despre o iubire mare, frumoasă și, poate tocmai de aceea, imposibil de dus până la capăt.

