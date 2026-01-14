Acasă » Știri » Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență

Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență

14/01/2026
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență
Andreea Mantea și Ștefan Stan, sursa-arhiva CANCAN.RO

O fotografie din vara lui 2012, adusă de briză într-o vară recentă și uitată de noi pe un birou. Numai bună să o privim la 14 ani distanță, într-o zi de iarnă geroasă. O poză de vis. Una care respiră sare, soare și povești spumoase. Exact ca relația lor.

O poză care respiră mare, nu doar o vară

Ștefan a intrat îmbrăcat în mare, fără să stea pe gânduri, fără să-și suflece pantalonii, fără să-și scoată cămașa albă, ca un copil care nu mai are răbdare să ajungă la apă și se aruncă pur și simplu în ea, așa cum este, cu tot cu haine, cu tot cu entuziasm, cu tot cu moment.

E genul de intrare în mare care spune mai mult decât o mie de explicații. Nu calculezi, nu te menajezi, nu te pregătești, te arunci în apă.

Poza respiră. Nu metaforic, nu forțat. Respiră efectiv sare, soare, valuri care se sparg leneș, briză care îți lipește părul de frunte, stabilozi rătăciți, un miduz, o meduză, poate două, și o fericire mare, din aia care nu cere explicații și nici nu promite nimic pe termen lung.

În brațele lui, Andreea Mantea, iubita de atunci, vedetă de televiziune, în costum de baie, cu iepurașul Playboy pe un sân, pozând exact ca o sirenă care tocmai a fost prinsă și scoasă la suprafață de prințul ei, dintr-un palat imaginar de sub apă, într-o lumină de vară care face totul să pară mai frumos decât era, dar nu neapărat mai simplu.

Valuri frumoase, povești spumoase și oboseala inevitabilă

Imaginea este, privită acum, la rece, la ani distanță, o radiografie perfectă a relației lor. Multă intensitate, multă emoție, multă trăire din prima, fără pauze, fără centură de siguranță, fără promisiuni mici și realiste.

Au fost valuri frumoase, din acelea care te ridică și te poartă, au fost povești spumoase, râsete, scene fierbinți, căldură toridă și senzația aceea că totul e posibil, că nimic nu poate strica momentul.

Doar că, așa cum se întâmplă aproape întotdeauna când arzi prea tare, prea repede și prea intens, personajele au obosit.

Și când obosești într-o poveste de vară, nu se lasă liniștit seara peste mare, ci vine furtuna. Brusc. Zgomotos. Fără avertisment, se rupe cerul.

Andreea Mantea și Ștefan Stan, sursa-arhiva CANCAN.RO

„Bărbatul unei singure femei”, dar cu viață de scenă

La început, totul părea așezat. Apropiații vorbeau cu entuziasm despre relația lor, despre cum Andreea devenise, după tatonări îndelungi și insistențe din partea lui, iubita lui Ștefan Stan, câștigător de Vocea României, artist apreciat, bărbat trecut printr-o căsnicie eșuată și o viață care l-a cam învățat ce înseamnă dezamăgirea.

Ea, mai tânără, mai expusă, mai vulnerabilă, venea după o relație în care fusese înșelată fără menajamente, așa că frica de un nou eșec nu era un moft, ci o stare permanentă.

„Ștefan e bărbatul unei singure femei”, spuneau prietenii lui, descriindu-l ca fiind șmecher din fire, dar galant când iubește, atent, răbdător, genul care nu se aruncă ușor, motiv pentru care primul sărut a venit abia după ce Andreea a acceptat, oficial, să îi fie iubită.

Nu locuiau împreună. Totul era calculat. Poate prea calculat pentru doi oameni care trăiesc din emoție, așa cum pare în fotografia noastră

Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență

Când relația a început să scârțâie, nu s-a rupt în liniște, între patru pereți, ci exact acolo unde ajung, inevitabil, iubiri de genul acesta: la televizor.

Într-o seară, publicul a asistat, cu sufletul la gură, la un duel al lacrimilor, transmis pe două posturi diferite, în două platouri diferite, dar cu aceeași poveste spusă din unghiuri diferite.

Andreea, vizibil rănită, vorbea despre umilință, despre iubire prea mare, despre greșeli făcute din prea mult sentiment și prea puțină protecție.

„Suntem doi proști, doi penibili, am luat-o razna de la prea multă iubire”, spunea ea, fără să încerce să pară puternică, fără mască, fără filtru.

În același timp, Ștefan își ștergea lacrimile, recunoștea că a vrut o pauză, că nu se mai regăsea, că băutura nu l-a ajutat deloc și că, da, a fost un prost.

O chema acasă.
Ea îi răspundea scurt, tăios, dar încă plin de subînțeles: „Vino tu. Știi de unde să mă iei.”

Ce rămâne după furtună

A urmat logodna anunțată cu surle și trâmbițe, apoi despărțirea, inelul returnat, recunoașterea unei infidelități și o poveste care s-a încheiat exact așa cum începuse: intens, zgomotos, imposibil de ignorat.

Au fost împăcări, despărțiri, promisiuni, regrete, psihologi, bagaje mutate, telefoane verificate și o iubire care, deși mare, a fost prea grea pentru a fi dusă pe termen lung.

Și tot ce a rămas, în final, este fotografia. Marea. Nisipul.Pe care, într-o vară, cineva a scris un nume. A venit furtuna. Și l-a șters. Ca în faimoasa melodie.

