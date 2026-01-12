Acasă » Știri » Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion

Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion

De: Paul Hangerli 12/01/2026 | 23:10
Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion
Andreea Raicu și Cristian Chivu, sursa- arhiva CANCAN.RO

Din arhiva CANCAN.RO, direct din vremurile în care paparazzii stăteau mai mult prin aeroporturi decât pe Instagram: o relație celebră, intens comentată și, inevitabil, sortită să ajungă în sala de așteptare. Într-o poză care spune mai mult decât o mie de declarații de dragoste, Cristian Chivu și Andreea Raicu sunt surprinși fix în momentul în care iubirea își face bagajele, dar n-a anunțat încă oficial plecarea.

Când schimbi clubul, mai schimbi și iubita

Era aproape inevitabil. Chivu trecea de la Ajax Amsterdam la AS Roma, iar istoria ne-a învățat un lucru simplu: odată cu orașul, se schimbă clima, limba și uneori partenerul. Dragostea la distanță nu e pentru toată lumea, oricât de frumos ar suna în interviuri date ca doi copii tineri care jură că se vor iubi „din ce în ce mai mult”.

În fotografia cu pricina, despărțirea se vede cu ochiul liber. Deși cu doar câteva minute înainte se pupaseră de mama focului, la ieșirea din aeroport fiecare privește în altă direcție.Ea, cu ochiul de soacră strict pe Cristi. El, deja cu privirea orientată strategic spre un viitor mai bun.

Andreea Raicu i-a luat în primire și trollerul, ca orice iubită dedicată, dar la Chivu astfel de stratageme țineau greu. Om de apărare, obișnuit cu tacklinguri, intrări prin alunecare și nervi tari, nu se lăsa impresionat ușor.

Detalii de epocă: ARO, Rolex și ochelari de muscă

În fundal, pentru generația Z: un ARO autentic, jeep românesc care a supraviețuit până după 2000. Mai apare și un tip în spatele lui Chivu, care își roade unghiile. De tensiune? De nerăbdare? De semn divin? Uneori soarta glumește subtil cu cei atenți.

Chivu: ținută sport, tricou Armani, Rolex la mână. Raicu: papuci, blugi, bluză simplă și inevitabilii ochelari semitransparenți tip muscă. Moda anilor 2000, doamnelor și domnilor.

În interviurile din epocă, cei doi povesteau cu sinceritate despre cum s-au cunoscut la o ședință foto, despre Revelionul petrecut împreună, despre Olanda, cantonamente și prejudecăți spulberate.
Raicu spunea că nu credea că ar putea iubi vreodată un fotbalist. Chivu era descris ca matur, profund, comunicativ. El replica elegant că „răzbunarea e arma prostului”.

Totul suna perfect. Doar că realitatea, ca de obicei, a avut alt scenariu.

Andreea Raicu și Cristian Chivu, sursa- arhiva CANCAN.RO

Presa simte ruptura înaintea protagoniștilor

După transferul la AS Roma, peste poveste s-a lăsat brusc liniștea. Revista „Star” a fost prima care a anunțat ruptura, sugerând gelozii, reapariția unor foști iubiți și iritarea fotbalistului. Reacțiile au fost rezervate: Chivu a tăcut, Raicu a vorbit despre discreție și viață privată, rezervându-și dreptul de a acționa revista în justiție. Semn clasic că lucrurile nu mai erau simple.

După despărțire, scena mondenă s-a reorganizat rapid. Chivu a apărut alături de Maria Marinescu, iar Andreea Raicu, la rândul ei, a fost surprinsă cu Tudor Vasile, fostul iubit al Mariei. O rocadă perfectă pentru tabloide, cu fotografii paparazzi, explicații absente și multe ridicări din sprânceană. Motivele oficiale? Distanța. Motivul real? Probabil exact tot distanța.

Dragoste, disperare și… vrăjitoare

Ca orice poveste mondenă completă din anii 2000, și aceasta a avut un episod ocult. Presa a scris că Andreea Raicu ar fi apelat la serviciile vrăjitoarei Vanessa pentru a salva relația cu Chivu. Ba chiar s-a vorbit despre un episod de hărțuire în casa acesteia. Raicu a negat categoric, invocând valorile creștine și respingând ideea ca fiind o invenție lipsită de credință. Episodul a rămas, însă, lipit de poveste ca un capitol absurd, dar memorabil.

Când lucrurile păreau încheiate, Andreea Raicu a apărut în tribune la meciul Lazio–Roma. Coincidență sau nu, logodnica lui Chivu, Maria Marinescu, nu era prezentă. Speculațiile au explodat instant. Accidentarea lui Chivu din acel meci a fost pusă, ironic, de unii, pe seama „ghinionului” Andreei. Chivu și Maria au tăcut. Andreea a reacționat ferm: nu venise pentru el, subiectul era închis.

Între timp, Cristian Chivu a urcat constant, ca o rachetă care nu mai poate fi oprită: a devenit legendă la Inter, a trecut elegant de la gazon la bancă și astăzi este antrenor, cu o carieră solidă și o viață personală la fel de bine așezată, într-un mariaj stabil, alături de doi copii. În oglindă, Andreea Raicu a ales un alt drum: mai introspectiv, mai ideologic, devenind o feministă convinsă și o voce a independenței feminine, dar rămânând, cel puțin până acum, singură. Două traiectorii diferite, ambele asumate, care arată că nu toate poveștile de dragoste se termină prost. Totul este bine când se termină cu bine!

CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea, bowling, aripioare și vremurile în care fumul nu deranja pe nimeni

Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Știri
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
Știri
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și ...
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Horoscop 13 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu toată lumea
Horoscop 13 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu toată lumea
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini ...
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune ...
Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?
„Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite ...
„Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite de două ori
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a ...
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”
Vezi toate știrile
×