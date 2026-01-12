Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion

Din arhiva CANCAN.RO, direct din vremurile în care paparazzii stăteau mai mult prin aeroporturi decât pe Instagram: o relație celebră, intens comentată și, inevitabil, sortită să ajungă în sala de așteptare. Într-o poză care spune mai mult decât o mie de declarații de dragoste, Cristian Chivu și Andreea Raicu sunt surprinși fix în momentul în care iubirea își face bagajele, dar n-a anunțat încă oficial plecarea.

Când schimbi clubul, mai schimbi și iubita

Era aproape inevitabil. Chivu trecea de la Ajax Amsterdam la AS Roma, iar istoria ne-a învățat un lucru simplu: odată cu orașul, se schimbă clima, limba și uneori partenerul. Dragostea la distanță nu e pentru toată lumea, oricât de frumos ar suna în interviuri date ca doi copii tineri care jură că se vor iubi „din ce în ce mai mult”.

În fotografia cu pricina, despărțirea se vede cu ochiul liber. Deși cu doar câteva minute înainte se pupaseră de mama focului, la ieșirea din aeroport fiecare privește în altă direcție.Ea, cu ochiul de soacră strict pe Cristi. El, deja cu privirea orientată strategic spre un viitor mai bun.

Andreea Raicu i-a luat în primire și trollerul, ca orice iubită dedicată, dar la Chivu astfel de stratageme țineau greu. Om de apărare, obișnuit cu tacklinguri, intrări prin alunecare și nervi tari, nu se lăsa impresionat ușor.

Detalii de epocă: ARO, Rolex și ochelari de muscă

În fundal, pentru generația Z: un ARO autentic, jeep românesc care a supraviețuit până după 2000. Mai apare și un tip în spatele lui Chivu, care își roade unghiile. De tensiune? De nerăbdare? De semn divin? Uneori soarta glumește subtil cu cei atenți.

Chivu: ținută sport, tricou Armani, Rolex la mână. Raicu: papuci, blugi, bluză simplă și inevitabilii ochelari semitransparenți tip muscă. Moda anilor 2000, doamnelor și domnilor.

În interviurile din epocă, cei doi povesteau cu sinceritate despre cum s-au cunoscut la o ședință foto, despre Revelionul petrecut împreună, despre Olanda, cantonamente și prejudecăți spulberate.

Raicu spunea că nu credea că ar putea iubi vreodată un fotbalist. Chivu era descris ca matur, profund, comunicativ. El replica elegant că „răzbunarea e arma prostului”.

Totul suna perfect. Doar că realitatea, ca de obicei, a avut alt scenariu.

Presa simte ruptura înaintea protagoniștilor

După transferul la AS Roma, peste poveste s-a lăsat brusc liniștea. Revista „Star” a fost prima care a anunțat ruptura, sugerând gelozii, reapariția unor foști iubiți și iritarea fotbalistului. Reacțiile au fost rezervate: Chivu a tăcut, Raicu a vorbit despre discreție și viață privată, rezervându-și dreptul de a acționa revista în justiție. Semn clasic că lucrurile nu mai erau simple.

După despărțire, scena mondenă s-a reorganizat rapid. Chivu a apărut alături de Maria Marinescu, iar Andreea Raicu, la rândul ei, a fost surprinsă cu Tudor Vasile, fostul iubit al Mariei. O rocadă perfectă pentru tabloide, cu fotografii paparazzi, explicații absente și multe ridicări din sprânceană. Motivele oficiale? Distanța. Motivul real? Probabil exact tot distanța.

Dragoste, disperare și… vrăjitoare

Ca orice poveste mondenă completă din anii 2000, și aceasta a avut un episod ocult. Presa a scris că Andreea Raicu ar fi apelat la serviciile vrăjitoarei Vanessa pentru a salva relația cu Chivu. Ba chiar s-a vorbit despre un episod de hărțuire în casa acesteia. Raicu a negat categoric, invocând valorile creștine și respingând ideea ca fiind o invenție lipsită de credință. Episodul a rămas, însă, lipit de poveste ca un capitol absurd, dar memorabil.

Când lucrurile păreau încheiate, Andreea Raicu a apărut în tribune la meciul Lazio–Roma. Coincidență sau nu, logodnica lui Chivu, Maria Marinescu, nu era prezentă. Speculațiile au explodat instant. Accidentarea lui Chivu din acel meci a fost pusă, ironic, de unii, pe seama „ghinionului” Andreei. Chivu și Maria au tăcut. Andreea a reacționat ferm: nu venise pentru el, subiectul era închis.

Între timp, Cristian Chivu a urcat constant, ca o rachetă care nu mai poate fi oprită: a devenit legendă la Inter, a trecut elegant de la gazon la bancă și astăzi este antrenor, cu o carieră solidă și o viață personală la fel de bine așezată, într-un mariaj stabil, alături de doi copii. În oglindă, Andreea Raicu a ales un alt drum: mai introspectiv, mai ideologic, devenind o feministă convinsă și o voce a independenței feminine, dar rămânând, cel puțin până acum, singură. Două traiectorii diferite, ambele asumate, care arată că nu toate poveștile de dragoste se termină prost. Totul este bine când se termină cu bine!

CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea, bowling, aripioare și vremurile în care fumul nu deranja pe nimeni

Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi