O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele Nusco

Am găsit o fotografie rară. Poate singura. O imagine din 2012, ascunsă în arhiva CANCAN.RO, în care apar împreună Simona Untaru și Michele Nusco. La prima vedere, nu ne-am dat seama cine sunt. Ne-a luat timp să ne amintim. Atât de puține au rămas dintr-o relație despre care presa a scris doar câteva propoziții. Ori s-au ascuns impecabil, ori povestea lor a fost mai mult presupusă decât trăită. Cert este un lucru: fotografia există. Și spune mai mult decât toate titlurile de atunci.

Fotografia care a rămas

Imaginea surprinde un moment monden. Nimic ostentativ. Michele Nusco o ține pe Simona după umeri. Amândoi zâmbesc. E o apropiere firească, calmă, sigură. Genul de gest care nu se face pentru aparate foto, ci vine dintr-o familiaritate deja instalată.

Privită atent, fotografia din 2012 este un mic studiu de stil și context. În spatele lor, pe perete, se vede clar o reclamă la șampania Moët, detaliu care fixează fără dubiu cadrul: un eveniment select, monden, departe de zona improvizației sau a aparițiilor întâmplătoare.

Michele Nusco apare în ceea ce am putea numi fără ezitare giorno italiano: pantofi albaștri din piele întoarsă, un sacou albastru în carouri purtat lejer peste o cămașă albă, deschisă la guler. Nicio rigiditate, nicio ostentație. E relaxat, sigur pe el, genul de om care nu are nevoie să demonstreze nimic într-o încăpere care deja îl cunoaște.

Alături, Simona Untaru este pur și simplu spectaculoasă. Poartă o rochie de seară neagră, lungă, cu trenă, care contrastează elegant cu topul alb. La gât, un accent care atrage inevitabil privirea: o eșarfă bej, bogată, încărcată cu perle și pietre semiprețioase colorate, un detaliu sofisticat care ridică întreaga apariție. Este genul de ținută care nu țipă, dar domină.

Privind fotografia, devine limpede de ce Simona Untaru a câștigat titluri de miss și concursuri internaționale. Nu este doar frumusețea evidentă, ci felul în care o poartă: sigură, echilibrată, fără nicio urmă de stângăcie. Imaginea surprinde un cuplu care pare perfect așezat în propriul decor — și tocmai de aceea, privind în urmă, ruptura pare și mai abruptă.

Contextul contează. În acei ani, Simona Untaru era una dintre cele mai frumoase și promițătoare apariții din modelingul românesc, iar Michele Nusco era perceput ca un om de afaceri „bine înfipt”, cu bani, relații și un aer de siguranță care atrage inevitabil priviri. O astfel de frumusețe nu apărea, la acel nivel, la brațul oricui.

O relație meteorică, aproape invizibilă

Despre relația lor nu s-a scris mult nici atunci. Câteva mențiuni, câteva aluzii, nimic confirmat oficial. Nu interviuri, nu apariții asumate, nu declarații. Totul a plutit într-o zonă gri, între zvon și certitudine.

Privind în urmă, sunt doar două variante plauzibile: fie cei doi au ales discreția absolută, fie presa a presupus mai mult decât a existat în realitate. Fotografia din 2012 înclină balanța. Apropiați erau. În ce măsură, rămâne deschis.

Legenda mondenă a vremii spune că Simona Untaru a fost la un pas de a deveni soția unui milionar italian. Mai exact, a lui Michele Nusco. Se vorbea despre o nuntă spectaculoasă, programată într-un castel din Capri. Un decor de film, o „bella vita” autentică.

Finalul, însă, a fost brutal și rapid. Povestea s-a rupt exact așa cum cere genul: Michelle ar fi prins-o pe Simona într-un club, alături de un alt bărbat. Atât. Adio castel, adio viitor italian, adio promisiune de basm. O relație meteorică, încheiată la fel de repede cum apăruse.

Cine era Simona Untaru atunci

La doar 25 de ani, Simona Untaru bifase deja performanțe rare pentru un model român. În 2011, câștigase competiția internațională „The Look of the Year”, desfășurată în Italia, reprezentând România printre zeci de țări. Presa o numea „cea mai frumoasă femeie”, iar industria începea să o ia în serios.

Un an mai târziu, participa la Miss Universe România, unde câștiga titlul de Miss Popularity. Nu era doar un chip frumos, ci o prezență care știa să se vândă publicului și agențiilor. Declarațiile ei din acea perioadă erau simple și directe: își dorea o carieră internațională, nu o glorie locală.

După episodul italian și relația ratată, Simona a făcut exact ce spunea că va face: a plecat. Cariera ei de modeling a continuat peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Acolo, lucrurile au devenit serioase.

A pozat pentru artistul Raphael Mazzucco, un nume greu în lumea fashion-art, cunoscut pentru colaborările cu supermodele Victoria’s Secret precum Gisele Bündchen, Adriana Lima sau Irina Shayk. Faptul că Simona Untaru a intrat în acest cerc spune mai mult decât orice titlu monden.

Lucrările realizate împreună urmau să fie expuse în galerii din New York și Londra, iar colaborarea lor a devenit subiectul unui documentar cultural. Practic, Simona a atins ceea ce pentru multe modele rămâne doar un vis.

O viață rescrisă, tot lângă imobiliare

Ironia poveștii? Deși a ratat statutul de soție a unui milionar italian, Simona Untaru nu s-a îndepărtat prea mult de același tip de univers. După căutările noastre, ea locuiește în prezent în Los Angeles, alături de un investitor imobiliar pe nume Eric Iravani.

Istoria pare să se repete, dar cu mai multă maturitate și cu o Simona care nu mai este „la început”. De data aceasta, ea nu mai este promisiunea, ci produsul finit.

Ce rămâne din povestea Nusco–Untaru

O fotografie. Câteva rânduri prin ziare. Un castel care nu a mai fost. O relație despre care s-a vorbit puțin și s-a știut și mai puțin. Privind acum, pare mai degrabă un episod de tranziție decât o mare poveste de dragoste.

Pentru Michele Nusco, relația a rămas o notă de subsol mondenă. Pentru Simona Untaru, a fost poate momentul în care a ales definitiv cariera în locul unui destin confortabil, dar previzibil.

Uneori, o fotografie spune tot. Alteori, spune doar atât cât trebuie ca să ne întrebăm: ce-ar fi fost dacă?

