O poză veche, un om rar. Gianina Corondan și eleganța de a nu semăna cu nimeni

Am găsit într-un plic, alături de o invitație la teatru, o fotografie. O fotografie de acum 21 de ani. Un instantaneu cu un om care, încă de atunci, era foarte diferit de tot ce oferea și avea să ofere spațiul media românesc. Din arhiva CANCAN.RO, scoatem această imagine cu Gianina Corondan și ne oprim puțin din alergarea zilnică. Pentru că sunt oameni care nu îmbătrânesc, ci se adâncesc.

O fotografie, un loc firesc: o premiere

Deși om de televiziune, Gianina Corondan apare în fotografie exact acolo unde i-a fost mereu locul firesc: la o premiere. Probabil un eveniment cultural. Lumină, emoție, întâlniri, începuturi. Cadourile sunt de la Avon — un detaliu simpatic, dar secundar. Intelectualii folosesc și ei produse de frumusețe sau de îngrijire, așa că salutăm pe această cale, fără ironie. Cultura nu exclude cotidianul. Îl conține.

Ținuta? Șui! Hai-hui! Elegantă în felul ei profund personal.

O rochie de lână într-un roșu englez asumat, un palton gri de designer — probabil creat special pentru ea, pentru că nu seamănă cu nimic văzut înainte. Pe cap, o căciulă neagră cu moț multicolor, un ghiozdan de piele roz, mănuși tot roșu englez.

În mod normal, am spune că toate merg ca nuca-n perete. Dar nu și aici. Pentru că Gianina are acel ceva rar: energia care armonizează nebunia cromatică. O zuză simpatică, o artistă. Și artiștii au voie. Au voie să fie cum vor. Au voie să se îmbrace cum vor.

Artistă. Are voie.

Aceasta e poate cea mai importantă lecție din fotografie. Gianina Corondan nu cere permisiune. N-a cerut-o nici atunci, n-o cere nici acum. Are voie să fie diferită. Are voie să nu se încadreze. Are voie să nu „dea bine”. Pentru că dă adevărat.

Cine este Gianina Corondan

Gianina Corondan este jurnalist cultural, realizator și moderator TV și radio, cunoscută mai ales pentru activitatea sa de la TVR, dar și pentru implicarea constantă în evenimente culturale majore din România. Nu este o „vedetă” în sensul clasic, ci o figură de autor: cine o urmărește, o face pentru conținut, nu pentru spectacol.

Este recunoscută pentru discursul liber, firesc și inteligent, pentru refuzul clișeelor media, pentru curajul de a pune întrebări reale și pentru respectul profund față de public și invitați.

Gianina Corondan are un stil nonconformist, boem, profund uman, care contrastează puternic cu televiziunea rigidă sau agresiv comercială. Nu ridică vocea, nu caută conflicte artificiale și nu simplifică ideile.

În interviuri și emisiuni, lasă interlocutorul să respire, nu „taie” ideile pentru rating și acceptă tăcerile fără să le umple cu zgomot. Tocmai această atitudine i-a adus un public loial, educat și atent, dar și statutul de voce de nișă cu autoritate.

Visuri imposibile și o joacă foarte serioasă cu scena

Privind fotografia de atunci, nu era greu de crezut că Gianina Corondan visa la lucruri „imposibile”. Spunea, fără emfază, că i-ar fi plăcut să meargă pe Lună, să facă expediții în Sahara, să fie alpinist, pilot de avion sau să se ocupe de ajutorarea copiilor. Lista nu suna ca un plan de carieră, ci ca o declarație de libertate.

„Până una alta”, așa cum spunea chiar ea la vremea respectivă, Gianina devenise actriță, intrând într-un teritoriu în care nu o vedea multă lume: comedia. În emisiunea „Clubul de comedie”, revenirea ei pe micul ecran fusese o surpriză. Nu ca prezentator, nu ca moderator, ci ca personaj, de fiecare dată altul. Formatul, unul nou pentru acea perioadă, îmbina stand-up-ul cu pastilele umoristice în stilul fostului grup Vouă și o obliga să lase deoparte cuvintele proprii pentru a le rosti pe ale altora.

Gianina nu tratase niciodată această trecere cu ușurință. Dimpotrivă, recunoștea că actoria era „o sarcină extrem de dificilă, dacă ții morțiș s-o faci la superlativ”. Diferența, spunea ea, era că în Clubul de comedie nu mai vorbea în nume propriu, ci transmitea idei scrise de alții, adaptându-se unei scene, unui public și unor indicații de actorie.

Poate tocmai de aceea exercițiul i se potrivise. Pentru că Gianina Corondan iubise mereu scena, nu pentru aplauze, ci pentru posibilitatea de a fi altfel, de a se muta dintr-o stare în alta, dintr-un rol în altul, fără să-și piardă identitatea. Fotografia de acum 21 de ani surprindea exact această disponibilitate: nu o mască, ci o promisiune.

Nonconformismul dus până la capăt

Nonconformismul Gianinei Corondan nu se oprise la haine sau la felul de a vorbi. În aceeași perioadă, devenise celebră și pentru detalii care spuneau multe despre felul ei de a fi. Conducea un Daewoo Tico roz bombon, o mașină care ieșea imediat în evidență pe străzile Capitalei și care contrasta puternic cu griul orașului. Nu era un gest de epatare, ci o extensie firească a personalității ei.

Gianina era deja recunoscută pentru curajul de a adopta ținute extravagante, iar alegerea nuanței mașinii mergea în aceeași direcție: nu o culoare discretă, ci una asumată, intensă, care spunea dintr-o privire că regulile obișnuite nu i se aplicau. Așa cum armoniza culori aparent imposibile în vestimentație, la fel își purta nonconformismul și în viața de zi cu zi, fără explicații și fără scuze.

Unde este Gianina Corondan astăzi

În ultimii ani, Gianina Corondan s-a retras firesc din televiziunea mainstream. Nu a mai avut un rol stabil într-o redacție TV, a apărut rar pe micile ecrane și nu a mai legat numele ei de un proiect fix la o televiziune majoră. A fost o dispariție tăcută, fără explicații și fără dramatism, exact în stilul ei.

În schimb, a ales mediul online și proiectele independente, un spațiu care i-a permis să rămână fidelă propriului ritm. A continuat să scrie, să observe, să comenteze viața, arta și creația pe site-ul personal și pe rețelele sociale, fără presiunea audiențelor sau a formatelor rigide. La 55 de ani, Gianina Corondan a rămas activă cultural, implicată în proiecte media alternative, podcasturi și formate neconvenționale care pun accent pe design, creativitate și comunități urbane.

Unul dintre aceste proiecte este „Designer în vitrină”, un format care promovează designul românesc și personalități creative locale, continuând firesc interesul ei pentru zona culturală vie, autentică, departe de zgomotul televiziunii comerciale.

Viața personală a rămas, ca întotdeauna, discretă. După o căsnicie scurtă în trecut, Gianina Corondan este singură și nu are copii. Nu și-a expus niciodată intimitatea și nu a transformat biografia personală în subiect public. Deși pentru mulți va rămâne „omul de televiziune”, prezentul ei este legat mai degrabă de creație, de online și de proiecte care nu cer aplauze, ci atenție.

Nu există, cel puțin deocamdată, semne clare ale unei reveniri în televiziunea clasică. Dar poate că nici nu e nevoie. Fotografia de acum 21 de ani, cu roșu englez, palton gri, ghiozdan roz și un zâmbet care nu cere aprobări, spune suficient: Gianina Corondan nu a dispărut. Doar și-a ales, din nou, propriul drum.

