Vești proaste pentru românii care așteaptă voucherele la energie. Poșta Română a făcut anunțul

Vești nu tocmai bune pentru românii care se bazează pe voucherele pentru plata facturilor de energie electrică. Din cauza birocrației, ajutorul din partea statului este deocamdată doar în teorie.

Până în prezent, zeci de mii de români au depus cerei pentru a beneficia de ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Persoanele aflate în risc de sărăcie pot beneficia de un sprijin financiar lunat în valoare de 50 de lei. La acest moment, se pare că proiectul a fost implementat doar în teorie, deoarece procedurile de obținere a voucherelor sunt îngreunate de birocrație.

Război între instituții pentru voucherele de energie

Voucherele de 50 de lei se acordă – la cererea beneficiarului – pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 de lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 de lei. Cererile se pot depune la oficiile poștale sau la primării, dar și online, prin aplicația EPIDS sau prin intermediul reprezentanților primăriilor corespunzătoare locului de consum declarat de beneficiar.

„Voucherele energetice vor avea o valoare de 50 de lei, iar accesarea lor va fi simplă, printr-o aplicație online dezvoltată de către STS. Autoritățile locale și Poșta Română vor oferi asistență pentru românii care nu pot folosi instrumente digitale. Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității””, explica Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

În ceea ce privește obținerea voucherelor, beneficiarii pot cere ca banii să fie livrați de către poștași direct acasă, însă reprezentanții Poștei Române spun că instituția nu poate face nimic din cele menționate pentru că nu au semnat niciun document oficial cu Ministerul Muncii. Ministerul Muncii oferă asigurări că Poșta Română va fi integrată în acest proces – așa cum prevede ordonanța propusă. Neînțelegi între Minister și Poștă au există și cu privire la taxa pe care instituția a cerut-o pentru serviciile prestate în emiterea acestor vouchere, notează Digi24.

